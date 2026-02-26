"Nemamo za čim da žalimo": Rade Krunić zna zašto je Lil pobijedio, nema filozofije

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić bio je iskren poslije eliminacije iz Lige Evrope.

Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde u dvomeču sa Lilom Rade Krunić iznio je prve utiske poslije eliminacije iz Lige Evrope. As crveno-bijelih je istakao da su odigrali dvije jako različite utakmice i poslao optimističnu poruku uprkos teškom porazu.

Nije tražio alibi niti opravdanje, jednostavno Lil je ušao bolje u utakmicu, dobijao ključne duele i na kraju režirao potpuni preokret na "Marakani".

"Ja mislim da smo drugačije ušli u utakmicu, tamo smo ušli odlično, tamo smo kupili druge lopte na sredini terena. Gol u ranoj fazi je doprinio da lošije igramo, da sporije igramo nego inače. Lil se predstavio drugačije, bili su motivisani. Žal je što nismo prošli, ali uradili smo sve, dali smo sve od sebe i zbog toga nemamo za čim da žalimo. To je sve fudbal i život", rekao je Krunić u izjavi za "Arenasport".

Lil je izgledao drugačije nego u prvom meču. "Bili su malo agresivniji, tamo smo bolje igrali, više duela smo osvajali, to doprinosi samopouzdanju ekipe. Kada se gube lopte, pada se psihički. Ovakve utakmice zahtijevaju pojačanu energiju. Nosili smo se dobro sa njima, imali svoje šanse, sreća nam je okrenula leđa, moramo da nastavimo, vjerujemo u ono što radimo i idemo dalje."