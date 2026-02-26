logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nemamo za čim da žalimo": Rade Krunić zna zašto je Lil pobijedio, nema filozofije

"Nemamo za čim da žalimo": Rade Krunić zna zašto je Lil pobijedio, nema filozofije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić bio je iskren poslije eliminacije iz Lige Evrope.

Rade Krunić Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde u dvomeču sa Lilom Rade Krunić iznio je prve utiske poslije eliminacije iz Lige Evrope. As crveno-bijelih je istakao da su odigrali dvije jako različite utakmice i poslao optimističnu poruku uprkos teškom porazu.

Nije tražio alibi niti opravdanje, jednostavno Lil je ušao bolje u utakmicu, dobijao ključne duele i na kraju režirao potpuni preokret na "Marakani".

"Ja mislim da smo drugačije ušli u utakmicu, tamo smo ušli odlično, tamo smo kupili druge lopte na sredini terena. Gol u ranoj fazi je doprinio da lošije igramo, da sporije igramo nego inače. Lil se predstavio drugačije, bili su motivisani. Žal je što nismo prošli, ali uradili smo sve, dali smo sve od sebe i zbog toga nemamo za čim da žalimo. To je sve fudbal i život", rekao je Krunić u izjavi za "Arenasport".

Lil je izgledao drugačije nego u prvom meču. "Bili su malo agresivniji, tamo smo bolje igrali, više duela smo osvajali, to doprinosi samopouzdanju ekipe. Kada se gube lopte, pada se psihički. Ovakve utakmice zahtijevaju pojačanu energiju. Nosili smo se dobro sa njima, imali svoje šanse, sreća nam je okrenula leđa, moramo da nastavimo, vjerujemo u ono što radimo i idemo dalje."

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope Rade Krunić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC