logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zaslužili smo da prođemo dalje": Elšniku prolaze pred očima slike iz Lila

"Zaslužili smo da prođemo dalje": Elšniku prolaze pred očima slike iz Lila

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik iznio je prve utiske poslije poraza od Lila koji ih je eliminisao iz Evrope.

Timi Maks Elšnik o ispadanju Crvene zvezde od Lila Izvor: Arena Sport/Printsceen

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su poraženi od Lila 0:2 na stadionu "Rajko Mitić", nakon što su u Francuskoj slavili sa 1:0. Prve utiske poslije bolnog poraza iznio je Timi Maks Elšnik.

Slovenac je očekivano bio utučen zbog propuštene šanse u Evropi i istakao da je njegov tim zaslužio prolaz dalje, makar zbog prve utakmice u Lilu gdje su praktično dominirali svih devedeset minuta.

"Šteta, velika je žal za sve nas. Ova ekipa je zaslužila prolaz dalje, svi igrači, navijači  iklub. Nije bilo lako na početku sezone, mislim da smo se dosta dobro pokazali u Evropi. Danas nažalost nismo uspjeli, primili smo rani gol, poslije je sve bilo teže, Lil ima veliki kvalitet", rekao je Elšnik i dodao:

"Žao nam je zbog utakmice u Lilu, imali smo nekoliko šansi, ali to je fudbal. Nekad ide nekad ne ide. Hvala još jednom navijačima, bili su sjajni", zaključio je Elšnik.

Na kraju je Zvezdu skupo koštao rani gol u 5. minutu kada je klasu pokazao Olivije Žiru, da bi Nejtan Ngoj postavio konačan rezultat u produžecima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope Timi Maks Elšnik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC