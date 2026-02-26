"Zaslužili smo da prođemo dalje": Elšniku prolaze pred očima slike iz Lila

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik iznio je prve utiske poslije poraza od Lila koji ih je eliminisao iz Evrope.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su poraženi od Lila 0:2 na stadionu "Rajko Mitić", nakon što su u Francuskoj slavili sa 1:0. Prve utiske poslije bolnog poraza iznio je Timi Maks Elšnik.

Slovenac je očekivano bio utučen zbog propuštene šanse u Evropi i istakao da je njegov tim zaslužio prolaz dalje, makar zbog prve utakmice u Lilu gdje su praktično dominirali svih devedeset minuta.

"Šteta, velika je žal za sve nas. Ova ekipa je zaslužila prolaz dalje, svi igrači, navijači iklub. Nije bilo lako na početku sezone, mislim da smo se dosta dobro pokazali u Evropi. Danas nažalost nismo uspjeli, primili smo rani gol, poslije je sve bilo teže, Lil ima veliki kvalitet", rekao je Elšnik i dodao:

"Žao nam je zbog utakmice u Lilu, imali smo nekoliko šansi, ali to je fudbal. Nekad ide nekad ne ide. Hvala još jednom navijačima, bili su sjajni", zaključio je Elšnik.

Na kraju je Zvezdu skupo koštao rani gol u 5. minutu kada je klasu pokazao Olivije Žiru, da bi Nejtan Ngoj postavio konačan rezultat u produžecima.