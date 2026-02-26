logo
Belgijanac se pojavio niotkud, da izbaci Zvezdu iz Evrope: Pogledajte gol Lila u produžetku na Marakani

Belgijanac se pojavio niotkud, da izbaci Zvezdu iz Evrope: Pogledajte gol Lila u produžetku na Marakani

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Bek iz Belgije Nejtan Ngoj dao je gol u 100. minutu meča sa Crvenom zvezdom na "Marakani".

Lil vodi 2:0 protiv Crvene zvezde Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda je u 100. minutu meča sa Lilom u revanšu nokaut faze Lige Evrope doživjela šok kada je Belgijanac Nejtan Ngoj uspio da se pojavi niotkuda i pocijepa mrežu Mateuša Magaljeaša.

Prošao je sa strane Fernandes Pardo i kada je prošao Stahinju Erakovića dovoljno da može da centrira poslao je loptu u srce šesnaesterca. Tu je loptu sačekao Feliks Koreja, a onda se lijevi bek iz Belgije pojavio.

Svjež pošto je ušao u igru u prvom produžetku istrčao je cijelu dužinu terena, a kada se pojavio u šesnaestercu gdje nije bilo nikoga oko njega. Zatrčao se sjajno šutirao i Mateuš tu nije mogao ništa: 

Pogledajte

00:19
Gol Lila u produžetku
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Ngoj je zajedno sa Mukauom osvježio tim u 94. minutu i vidjelo se da je željan igre i svjež. Nakon njegovog gola povukao je poteze i Dejan Stanković koji je uveo Ovusua i Kataija umjesto Rodrigaoa i Kostova. 

Prvi gol Lila pao je u petom minutu meča kada se sjajno postavio iskusni Olivije Žiru i postigao je gol za 1:0 glavom.

