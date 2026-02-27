Rade Krunić u suzama poslije ispadanja Zvezde: Stao ispred Sjevera Marakane i nije mogao da sakrije emocije

Rade Krunić nije mogao da sakrije emocije poslije poraza Crvene zvezde i ispadanja iz Lige Evrope na Marakani.
Crvena zvezda nije uspjela da prođe u osminu finala Lige Evrope. Imala je idealnu priliku za to na punoj "Marakani", ali je nije iskoristila. Izgubila je od Lila (2:0) i tako završila evropsko takmičenje. Teško je to palo svim igračima, pa i jednom od najiskusnijih - Radetu Kruniću.
Jedan od najboljih fudbalera Zvezde ove sezone nije mogao da sakrije emocije poslije utakmice. Igrači su otišli do sjeverne tribine i stali da se pozdrave sa navijačima i u tim momentima je Rade bio u suzama, moglo je da se vidi koliko mu je teško.
Crvena zvezda je objavila kratak snimak toga na društvenim mrežama i vidi se Krunićeva reakcija i koliko mu je teško pao poraz i ispadanje crveno-bijelih u Beogradu.
"Nema velike lubavi bez velike radosti, aii i bez velike patnje. E, to vam je Crvena zvezda", napisali su crveno-bijeli uz snimak Krunića.