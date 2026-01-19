"Trener mi je rekao da ne odlučuje on ko će igrati": Fudbaler Partizana zakucan za klupu, odlučio je da progovori

Fudbaler Partizana Gajas Zahid govorio je bez dlake na jeziku o situaciji u kojoj se našao u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana Gajas Zahid otvoreno je govorio o svom statusu u Humskoj. Kaže da je spreman i u dobroj formi i kako mu nije jasno zašto je "zakucan" za klupu. Nema ništa protiv bivšeg trenera Srđana Blagojevića i aktuelnog Nenada Stojakovića, ali tvrdi da oni ne donose sami odluke o sastavu igrača.

Nismo ga vidjeli u akciji na pripremama, a posljednji meč je odigrao protiv Napretka u Kruševcu, kada je na terenu proveo samo 13 minuta.

"Ne znam razlog zbog kojeg ne igram. Postoje neki ljudi koji ga znaju, a to su oni koji odlučuju. Da li je to trener ili neko drugi, ne znam", rekao je Zahid u intrevjuu za "Mozzartsport".

Upitan je da li je mislio na upravu? "To ne znam. Situacija je takva da sam fit od meča sa Napretkom, nemam bol, ništa ne osjećam u lijevom koljenu koje sam povrijedio u jesen 2024. Nisam propustio nijedan trening od ljetos. U posljednjih četiri, pet mjeseci sam 100 posto spreman. A zašto ne igram – ne znam. Drugi ljudi znaju bolje od mene. Ne znam koga bi trebalo da pitate".

Dobijao je jako malu minutažu i kada bi ga trener poslao na teren. "To je problem. Kad sam dobio priliku u Kruševcu bile su mi potrebne još tri ili četiri takve utakmice zaredom i mislio sam da će se to desiti. Onda se nešto promijenilo. Može da se kaže da mi "nije dozvoljno" da igram. Razumijete šta hoću da kažem. Spreman sam. Takva odluka je donesena".

Tražio je razlog kod sadašnjeg ili bivšeg trenera, ali kaže da odgovor nije dobio. "Jesam, naravno, ali nisam dobio odgovor", rekao je dodao: "Kad me pitaš, odgovoriću iskreno. Mogu prvo da pitam trenera, ali mi je trener, vrlo jednostavno, rekao da on ne odlučuje".

Na koga je mislio, Srđana Blagojevića ili Nenada Stojakovića? "Obojica. Obojica su mi kazala da oni ne odlučuju".

Da li je ovim sebi "presudio"?

Da li je svjestan kakav odjek će imati njegove riječi? "Možda mogu, ali sam isto tako čuo da su neki ljudi pričali kako Zahid nije 100 posto spreman. Ne pratim medije, međutim, prenijeli su mi da je neko rekao kako je Zahid i dalje u procesu oporavka. To nije tačno. Da razjasnimo, ne pratim medije, ne samo srpske, nego uopšte. Niti sam ja zvao tebe da me intervjuišeš, sam si pitao. I lijepo si me pitao da li sam spreman da pričam o svom statusu. Suština je da sam proces oporavka završio onog trenutka kad sam kročio na teren u Kruševcu".

Kkao će regovati navijači? "Ne znam. Ništa od ovoga ne govorim iz razloga da bi se oni svrstavali na nečiju stranu. Jedino se nadam da će navijači nastaviti da podržavaju tim. Ne znam šta bih još rekao na ovu temu", zaključio je vezista.