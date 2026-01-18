"Mislim da smo pogodili sa njim": U Partizanu odmah vidjeli kakvog su profesionalca doveli

Trener Partizana Nenad Stojaković pohvalio početak novog napadača Sebastijana Poltera u klubu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Nenad Stojaković rekao je da je zadovoljan provjerom protiv poljskog Rakova (1:1), bez obzira na to što njegov tim ni iz trećeg pokušaja nije ostvario trijumf na pripremama u Antaliji. Rezultat je trenutno u drugom planu.

"Kvalitetna utakmica i protivnik. Mi smo bili pravi, negdje smo se pobili i kada se da 100 odsto, nije rezultatski došla nagrada, ali bilo je dosta kvalitetnih stvari, drugačije, agresivnije i stvarno mogu da budem zadovoljan", rekao je Stojaković za TV Arena sport.

"Najzadovoljniji sam time da su neki dječaci iz drugog plana dobili šansu i pokazali da Partizan može da računa na njih. Na ovu mladost dodali smo još mladosti i na neki način pogodili, to mi je najveće zadovoljstvo", dodao je on.

U kakvom je stanju mladi krilni napadač Matija Ninić? Dao je gol i izašao zbog povrede.

"Krajem prošle godine imao je problema sa tetivom i mislim da nije ništa strašno i da je iz predostrožnosti izašao, ne znam ništa da vam kažem trenutno"

Kakvi su utisci o novom napadaču Partizana Sebastijanu Polteru (34)? Tek je došao u klub, ali su crno-bijeli brzo shvatili da je pravi profesionalac.

"Trebalo je da igra manje, ali nismo imali dovoljan broj igrača, pa smo morali da zadovoljimo neke principe. Igralo je svih 22 igrača na koje smo mogli da računamo, mnogo mladih. Sebastjian je od sinoć sa nama, od jutros je pokazao kakav je profesionalac i mislim da smo pogodili kada je on u pitanju", dodao je Stojaković.

Partizan će sljedeću utakmicu u Turskoj igrati protiv Boteva 21. januara.