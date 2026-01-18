Polter zvanično u Partizanu, otkrio tajnu uspjeha: "To je moja velika snaga"

Sebastijan Polter zvanično je postao novi igrač Partizana

Izvor: KROEGER/RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je hitro reagovao i u Humsku doveo Nijemca Sebastijana Poltera (34). Crno-bijeli su prethodno imali problem sa zabranom registrovanja igrača, ali nakon izmirenih dugovanja suspenzija je uklonjena, a Parni valjak je predstavio pojačanje u napadu.

Sad je i zvanično: Sebastijan Polter pojačao je Partizan. Crno-bijeli su na pripremama u Turskoj, a očekuje se, kao što se i prethodno navodilo, da će Polter odmah biti na raspolaganju Nenadu Stojakoviću u Antaliji. Time će crno-bijeli popuniti prazninu nastalu povratkom Jovana Miloševića u Njemačku, po isteku njegove pozajmice.

"Volim da se borim u svakom duelu. Volim da se borim za svoj klub i da dam sve na terenu, ali i van njega, jer fudbal počinje van terena. Uvijek moramo da imamo dobru grupu, da budemo tim, a siguran sam da ovdje to postoji - ne bismo bili prvi na tabeli da nije tako", rekao je Polter po dolasku u Partizan.

Poručio je Nijemac da zahvaljujući pobjedničkom mentalitetu crpi snagu. "Zaista se radujem i jedva čekam da dam sve od sebe na terenu i da postižem golove. Ono što je najvažnije jeste pobjednički mentalitet, jer je to moja velika snaga. To je ono što želim da donesem i što ću vrlo brzo donijeti na teren", dodao je iskusni Nijemac.

U tekućoj sezoni, Polter je za Braunšvajg zabilježio deset nastupa, većinom ulazeći sa klupe, i postigao jedan gol. U prethodnoj sezoni, na 29 ligaških utakmica, upisao je dva pogotka i tri asistencije, dok je posljednji put dvocifren broj golova postigao u dresu Bohuma tokom sezone 2021/22.

Ukupno u karijeri, Nijemac je odigrao više od 400 mečeva u svim takmičenjima i postigao 115 golova. U Njemačkoj je nastupao za više klubova, uključujući Volfsburg, Nirnberg, Majnc, Union Berlin, Bohum, Šalke i Darmštat, dok je van domovine igrao za Kvins Park Rendžers u Engleskoj i Fortunu u Holandiji.

Bonus video:

Pogledajte 01:08:57 Priča za medalju: Igor Duljaj Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)