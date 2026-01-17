Partizan vraća kapitena u Humsku: Napustio velikana i odmah stigao u "Zemunelo", evo kako stoje stvari

Bivši vezista i kapiten Partizana Saša Zdjelar pregovara sa crno-bijelima o povratku.

Izvor: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia

Nekadašnji vezista Partizana i povremeni reprezentativac Srbije Saša Zdjelar (30) je bez kluba i beogradski crno-bijeli to žele da iskoriste i da ga vrate u Humsku.

"Pregovarali smo, ali još nisam donio konačnu odluku o svojoj budućnosti", rekao je Zdjelar za ruski sajt "Sport ekspres".

Pouzdani defanzivni vezista slobodan je igrač od prošlog ljeta, kada je poslije pola godine napustio Zenit. U prethodnom periodu održavao je formu trenirajući sa Partizanom i veoma dobro poznaje crno-bijele.

"Slobodan sam igrač već četiri mjeseca i naravno da je to težak period. Sa druge strane, provodim mnogo vremena sa porodicom, jer smo 14. januara dobili prinovu, drugog sina", podijelio je Zdjelar i lijepu vijest.

Da li je bilo drugih ponuda? Do porođaja supruge sve ih je stavio na čekanje, jer je želio da porodica bude na okupu.

"Bilo ih je još tokom ljeta. Sada ću ih razmotriti i o njima razgovarati. Odlučio sam da malo sačekam sa izborom kluba, jer je druga trudnoća supruge prolazila prilično teško. Djeca su najbolje što imamo u životu. Njihovo zdravlje i zdravlje moje supruge su mi prioritet. Zato sam donio odluku da ostanem u Srbiji do otvaranja zimskog prelaznog roka".

Nije htio da bivši vezista OFK Beograda, Olimpijakosa, Partizana i CSKA Moskve otkrije imena timova.

"Tačno je da me je kontaktiralo nekoliko klubova iz Rusije. Bilo je ponuda, pregovora, sve je počelo odmah poslije raskida sa Zenitom, ali kao što sam rekao - odlučio sam da napravim kratku pauzu u karijeri".

"Ne znam tačno zašto smo se rastali"

Izvor: Maksim Konstantinov/SOPA Images/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zašto je napustio Zenit poslije samo šest mjeseci i 10 nastupa?

"Ne znam tačan razlog zbog kojeg su odlučili da se rastanu sa mnom. Rukovodstvo mi je jednostavno reklo da nisam potreban klubu. I to mi čak nije saopštio (trener) Sergej Semak. Ali smo se mirno razišli. U klubu nisu računali na mene, a ja nisam želio da ostanem tamo gdje neću dobijati minutažu. Zato smo sporazumno raskinuli ugovor".

Zdjelar je rekao da mu je bivši trener poželio sreću, ali da nisu pričali više od toga.

"U suštini, nismo mnogo komunicirali. I nije mi objasnio razlog zbog kojeg me nije vidio u timu. Na početku sam provodio dosta vremena na terenu, ali u jednom trenutku su prestali da mi daju šansu. Povreda se nadovezala na to i takođe je uticala", kazao je Zdjelar.

Saša Zdjelar odigrao je 197 utakmica za Partizan od 2018. do 2022. godine, kada se odselio u CSKA Moskvu. Od 2016. je reprezentativac Srbije i odigrao je devet mečeva za "A" selekciju.