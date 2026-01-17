"Ponudili smo 5 miliona evra za Miloševića": Mijatović otkrio šta je bio problem i kakav plan ima za Partizan

Predrag Mijatović pričao je o ponudi koju je klub poslao za Jovana Miloševića i planovima koje ima za Partizan.

Partizan je imao veliku želju da zadrži Jovana Miloševića, napadača koji je vjerovatno bio i najbolji igrač ekipe u prvom dijelu sezone i koji ima ogromne zasluge za to što je polusezona završena na prvom mjestu. Na kraju do toga nije došlo jer ga je Štutgart poslao na pozajmicu u Verder. Predrag Mijatović objasnio je šta se dogodilo

"Kao klub smo uradili apsolutno sve što je bilo u našoj moći. Tačno je - poslali smo obavezujuću ponudu od pet miliona evra. To znači da bismo ga morali otkupiti bez obzira na sve, čak i u slučaju povrede. Međutim, Štutgart tu ponudu nije prihvatio i tu mi više nismo mogli ništa. Jovan je imao pehove sa povredama, prošle godine u ovo vrijeme došao je u Partizan i poslije šest mjeseci, u jesenjem dijelu tekućeg prvenstva se u potpunosti pokazao. Mnogo će nam nedostajati, ali to je fudbal. Jovan je od starta igrač Štutgarta i sada moramo da tražimo druga rješenja. Želio bih da Jovanu zahvalim na svemu što je uradio za klub i da mu poželim dobre igre i mnoštvo golova u novoj sredini", rekao je Mijatović za "Kurir".

Milošević se u timu iz Bremena već predstavio na najbolji mogući način, pošto je dao gol već na debiju.

"Tim je vrijedio 17, sad vrijedi 50 miliona evra"

Tokom intervjua je konstatovano da je tim Partizana na početku sezone vrijedio 17 miliona evra, dok se sada vrijednost procjenjuje na preko 50 miliona.

"Znam da su mnogi rekli pred početak sezone, kada su vidjeli naš tim, da to nije normalno, ali mi gledamo dugoročno. Bitno je da su naši mladi igrači probudili interesovanje ozbiljnih klubova. Na skoro svakoj našoj utakmici imamo veliki broj skauta iz najjačih evropskih liga i ozbiljnih klubova koji vape za talentima. Novca u evropskom fudbalu ima mnogo, ali pravih talenata vrlo malo. A mi smo područje koje ih i dalje proizvodi. To su svi u Evropi prepoznali, posebno klubovi iz pet najjačih liga, što je izuzetno pozitivno. Kada vas zovu klubovi iz Engleske, Njemačke, Italije ili Španije, kada šalju skaute da gledaju jednog igrača više puta, to jasno govori da ga prate. I sami klinci to znaju - i napreduju. Svaki novi dolazak skauta znači i jedno pitanje više, ali i rast cijene. Ta vrijednost već raste i siguran sam da će dodatno porasti u proljećnom dijelu sezone. To nam daje mogućnost da izdržimo tešku finansijsku situaciju do ljeta, jer smo svjesni da ćemo tada morati da prodamo jednog ili dva igrača."

Direktno je upitan i šta će se dogoditi ako dođe vreme da se svi ti spomenuti talenti prodaju.

"Već radimo na tome. Fokus je na našim mlađim kategorijama, ali i na regionu - a kada kažem region, mislim i na Evropu. Nikada ne možete naći istog igrača. Kao što ne možete zamijeniti Ronalda istim Ronaldom. Ali možete pronaći sličan profil. Fudbal se stalno mijenja, evoluira, i ono što je bilo dominantno prije deset godina, danas možda više ne bi funkcionisalo. Najvažnije je da je cijena naših mladih igrača znatno porasla i da to otvara put ka stabilizaciji kluba", zaključio je Mijatović.

