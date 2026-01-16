Jovan Milošević odmah dao gol za Verder!

Sjajni napadač postigao je prvi gol u dresu tima iz Bremena.
Jovan Milošević postigao je gol za Verder već u drugoj utakmici za novi klub. Milošević je večeras protiv Frankfurta ušao u igru u u 65. minutu, a u 81. minutu postigao je gol za preokret Verdera i vođstvo od 3:2. Na kraju, susret Verdera i Frankfurta je završen bez pobjednika pošto je u posljednjim sekundama, u šestom minutu nadoknade, Knauf uspio da izjednači rezultat na 3:3.
Neće to naravno umanjiti Miloševićevu partiju u kojoj je pokazao da definitivno posjeduje kvalitet za Bundesligu, nastavivši samo golgetersku formu koju je imao u Partizanu u prethodnih godinu dana. Pogledajte gol Jovana Miloševića:
Bila je to akcija Romana Šmida, koji je pametno ostavio loptu za Miloševića, a mladom napadaču iz Čačka nije bilo teško da sa skoro 16 metara pogodi u mrežu golmana Santosa koji je izašao sa gol-linije. Uslijedilo je veliko i karakteristično slavlje poslije gola, a navijači Verdera skandirali su i Jovanovo ime.
Ovo je njemu inače bio drugi meč za Verder, prethodno je igrao i 22 minuta protiv Dortmunda, a malo je falilo da donese odmah sva tri boda svojoj ekipi.
