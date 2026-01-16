Jovan Milošević odmah dao gol za Verder!

Sjajni napadač postigao je prvi gol u dresu tima iz Bremena.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Jovan Milošević postigao je gol za Verder već u drugoj utakmici za novi klub. Milošević je večeras protiv Frankfurta ušao u igru u u 65. minutu, a u 81. minutu postigao je gol za preokret Verdera i vođstvo od 3:2. Na kraju, susret Verdera i Frankfurta je završen bez pobjednika pošto je u posljednjim sekundama, u šestom minutu nadoknade, Knauf uspio da izjednači rezultat na 3:3.

Neće to naravno umanjiti Miloševićevu partiju u kojoj je pokazao da definitivno posjeduje kvalitet za Bundesligu, nastavivši samo golgetersku formu koju je imao u Partizanu u prethodnih godinu dana. Pogledajte gol Jovana Miloševića:

Pogledajte 01:02 Jovan Milošević dao gol za Verder na debiju Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

Bila je to akcija Romana Šmida, koji je pametno ostavio loptu za Miloševića, a mladom napadaču iz Čačka nije bilo teško da sa skoro 16 metara pogodi u mrežu golmana Santosa koji je izašao sa gol-linije. Uslijedilo je veliko i karakteristično slavlje poslije gola, a navijači Verdera skandirali su i Jovanovo ime.

Ovo je njemu inače bio drugi meč za Verder, prethodno je igrao i 22 minuta protiv Dortmunda, a malo je falilo da donese odmah sva tri boda svojoj ekipi.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!