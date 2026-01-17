Partizan ne računa na Nihada Mujakića

Defanzivac Partizana Nihad Mujakić ide na novu pozajmicu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana Nihad Mujakić zvanično je zadužio opremu turskog Gazijantepa. On je proslijeđen na pozajmicu do kraja sezone, a u ugovor je uključena i otkupna klauzula, tako da se crno-bijeli nadaju novcu na ljeto.

Na njega već dugo ne računaju u Humskoj, pošto je prethodnih šest mjeseci proveo u Ejupu, a čelnici Partizana se nadaju da će na kraju sezone uspjeti da realizuju transfer i bar malo popune klupski budžet.

"Gazijantep je postigao dogovor sa defanzivcem Nihadom Mujakićem i klubom Partizan o njegovom privremenom transferu do kraja sezone, uz opciju otkupa. Novo pojačanje Nihad Mujakić potpisao je zvanični ugovor sa našim klubom na ceremoniji potpisivanja kojoj je prisustvovao i predsjednik kluba Memik Jilmaz", objavili su iz Gazijatepa.

Mujakić je pojačao Partizan u ljeto 2024. godine, ali nije uspio da se izbori za veću ulogu kod trenera koji su se smjenjivali. Plaćen je Ankaragučuu oko 900.000 evra, što je cifra koju nije opravdao. Ovih dana se spekulisalo da okupna klauzula iznosi 1.200.000 evra, ali moraće Partizan da sačeka na tu finansijsku injekciju.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je odigrao 34 utakmice za Partizan, ali nije postigao nijedan gol.

