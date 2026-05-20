"Od dječije igre dobijaš pet miliona evra, srami se": Legendarni Turčin žestoko udario po zvijezdi Panatinaikosa

Legendarni turski košarkaš Ibrahim Kutlaj javno je isprozivao Najdžela Hejsa Dejvisa zbog njegove izjave poslije ispadanja Panatinaikosa

Panatinaikos je ispao iz Evrolige i neće igrati na Fajnal-foru koji se održava u njihovoj "OAKA dvorani". Poslije tog poraza Najdžel Hejs-Dejvis imao je objavu u kojoj je napao sve kritičare i rekao da "odrasli plaču zbog dječije igre". To se ni malo nije dopalo Ibrahimu Kutlaju.

"Dječija igra, a? Tinejdžeri shvataju to preozbiljno ili šta god... Dobijaš pet miliona evra od ove dječije igre, kako je nazivaš. Dobio si tri miliona za pola sezone. Kakva je to dječija igra? Izgubio si, ostani glavom u igri, izvini se. Osjeti tu sramotu u sebi", rekao je Kutlaj, nekadašnji šampion Evrolige sa Panatinaikosom.

Nastavio je da ga napada zbog njegovih izleta i putovanja koje je pravio tokom plej-ofa. Umjesto da čuva energiju išao je da putuje.

"Kada dobiješ Olimpijakos u finalu, onda tako nešto uradi. Išao si na putovanja po Indiji, Jordanu, pred plej-of. Igraš plej-of seriju, kako si tačno to zamislio? Uradiš sve to i onda daješ ove smiješne izjave kako te boli briga i slično. Da li ti je stalo do Panatinaikosa? Hajde, izađi na ulice Atine i da vidim da li ti je stalo. Nije to tako lako", zaključio je Kutlaj

Šta je tačno Hejs-Dejvis napisao?

Ovako je glasila objava Hejsa-Dejvisa na društvenim mrežama koja je izazvala gnjev navijača Panatinaikosa.

"Odrasli gube razum oko dječije igre. Pazite na svoj jezik na ovim aplikacijama i kako me zovete, osim imena koje mi je moja majka dala. Ovaj sport donosi divne momente, ali i one mračne. Sad su svi Dejv Šapel i misle da je posljednji smijeh najslađi, iako to nije isto. Znajte samo da se svako sr**e vraća nazad, to je svakodnevni krug. Vidim mnogo kur***skog ponašanja, ali zapamtite da svaki pas ima svoj dan", napisao je Dejvis na Instagramu.