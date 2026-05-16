Lesor se oglasio poslije eliminacija Panatikaikosa i obrisao saigrača sa fotke

Goran Arbutina
Matijas Lesor objavio je grupnu sliku sa saigračima iz Panatinaikosa, ali je jednog igrača obrisao.

Matijas Lesor obrisao saigrača sa fotografije Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor neće igrati na fajnal-foru Evrolige sa Panatinaikosom. U petom meču finalne serije je doživio poraz u Valensiji (81:64) i to znači da se u svojoj "OAKA dvorani" neće boriti za titulu. Poslije eliminacije je snažni centar objavio jednu fotografiju koja je privukla veliku pažnju.

U pitanju je slika nastala na početku sezone, prilikom predstavljanja tima na kojoj se Lesor nalazi sa svojim saigračima. Tako je na neki način "obrisao" jednog od njih - Rišona Holmsa. Na njegovo lice je stavio zeleno srce i tako pokazao šta misli o njemu.

Primetili su mnogi fanovi da na slici nema ni Najdžela Hejsa-Dejvisa, ali za to postoji objašnjenje. On je stigao u toku sezone i nije se našao na toj prvoj slici.

Što se Panatinaikosa tiče, njih sada očekuje borba za titulu u Grčkoj i tamo će im glavni rival biti Olimpijakos koji je jedan od favorita za evroligašku titulu.

Šta se desilo sa Holmsom?

Rišon Holms je dobio otkaz u Panatinaikosu poslije sukoba sa Erginom Atamanom. Turski stručnjak ga je javno i pred kamerama prozivao i rekao "da spava na terenu" i kritikovao ga je na poluvremenu utakmice. To se nije dopalo ni Amerikancu ni njegovoj porodici.

Holms se branio, pa se uključila i njegova supruga i majka, pa i neki drugi koji su bili na njegovoj strani. Ali, Dimitris Janakopulos je očekivano stao na stranu Atamana i došlo je do razlaza.

