Željko Obradović opet na mjestu najvećeg uspjeha? Evropski gigant ga zove da ga vrati na vrh

Kako spekulišu mediji u Grčkoj, Panatinaikos želi na klupi najtrofejnijeg evropskog trenera.

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman je na izlaznim vratima Panatinaikosa nakon šokantne eliminacije u četvrtfinalu Evrolige, a sve glasnije se čuje da je Željko Obradović prvi kandidat za njegovog nasljednika. Sam turski trener je izjavio da će napustiti klupu atinskog velikana ako se ne plasira na Fajnal-for ili ne osvoji grčko prvenstvo, tako da je rastanak sve izvjesniji.

Najtrofejniji evropski trener je bez posla još od rastanka sa Partizanom u novembru i ostao je istrajan u odluci da do kraja sezone neće trenirati nijedan drugi klub. Da li je vrijeme za povratak najvećeg uspjeha?

Povezanost sa porodicom Janakopulos

Obradović je sa ekipom Pantinaikosa osvojio pet titula u Evroligi, a posebno je bio vezan za nekadašnjeg vlasnika atinskih "zelenih", pokojnog Pavlosa Janakopulosa. Njih dvojica su bili veliki prijatelji, dok je pitanje kako bi se prekaljeni stručnjak uklopio sa kontroverznim Dimitisom sa kojim je već imao nesuglasica u prošlosti.

Željko je čak 13 godina sjedio na klupi Panatinaikosa, a osim pet Evroliga osvojio je još 11 prvenstava Grčke i sedam kupova te države.

Ko su potencijalni kandidati? Osim njega, spominju se Šarunas Jasikevičijus (skoro pa nevjerovatno jer je potpisao dugoročni ugovor sa Fenerom), Dimitris Itudis koji je imao dosta turbulencija u Hapoelu ove sezone, a stidljivo se spominje i ime Janisa Sferopulosa koji je bez posla još od otkaza u Crvenoj zvezdi.

Sa kim se sve Željko dovodio u vezu?

Osim Panatainaikosa, Obradović je navodno bio u planovima grčkog PAOK-a, Arisa, Hapoela iz Jerusalima, a trofejni trener je samo jednom izašao u javnost govoreći o nastavku trenerske karijere.

"Već sam naglasio da ne planiram da se bavim košarkom do juna. Do tada ću se baviti isključivo privatnim životom", kratko je poručio Obradović na jednom događaju u Grčkoj.