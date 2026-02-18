Albanski provokator ponovo provocira Srbiju!

Albanski novinar Arlind Sadiku izbačen je sa Evropskog prvenstva zbog provociranja Srbije, ali lekciju nije naučio pošto nastavlja sa provokacijama.

Izvor: Instagram/arlindsadiku89/printscreen

Albanski novinar Arlind Sadiku nije naučio lekciju. UEFA ga je izbacila sa Evropskog prvenstva 2024. godine zbog sramotnih provokacija tokom utakmice Srbije i Engleske kada je stao ispred navijača "orlova" i provocirao simbolom "albanskog orla".

Nastavlja sa sramotnim provokacijama i dalje. Objavio je snimak toga na društvenim mrežama. Vidi se kako provocira srpske navijače, ali to nije sve. Uz to je uputio i "čestitku 18. godišnjice nezavisnosti Kosova" i tako napravio novi skandal sa tzv. Kosovom i protivustavnim proglašenjem.

Izvor: X/valyy_rz/printscreen

Poslije sramnih provokacija i svega što je uradio tokom Evropskog prvenstva, albanski novinar je na društvenim mrežama pokušao da glumi žrtvu, što mu nije pošlo za rukom.

"Nastavljaju se povici 'Kosovo je Srbija' i 'Kosovo je srce Srbije'. Biće dobro da FS Kosova dobije ove materijale i podnese žalbu Disciplinskoj komisiji UEFA zbog ove rasističke kampanje protiv naše zemlje", napisao je Arlind Sadiku, najavljujući tužbu protiv Srbije zbog povika sa tribina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!