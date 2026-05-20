Isak Bonga zaludio Evropu: Ako propadne NBA, zna se gdje će nastaviti karijeru

Košarkaš Partizana Isak Bonga je postao velika želja Barselone.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaš Partizana Isak Bonga bio je viđen u NBA ligi, ponovo. Međutim, španski mediji izvještavaju da je Barselona željna da dovede reprezentativca Njemačke, pa se navodi i da je posao ugovoren.

U medijima se sve glasnije priča o preranom odlasku Ćavija Paskvala u Dubai i promjenama na čelu kluba, ali utisak je da se na igračima predano radi - ma ko vodio tim. Kako Mundo Deportivo prenosi, Barselona je već stupila u kontakt sa igračem Partizana i predstavila mu plan za narednu sezonu. Međutim, jasno je da dolazak Isaka Bonge u Španiju neće biti lak, pošto je za Nijemca zainteresovano nekoliko klubova, pa čak i Detroit iz NBA lige.

Na sve to, Bongi ostaje još jedna godina u Partizanu prema ugovoru, što znači da bi Barselona morala da plati otkupnu klauzulu kako bi transfer bio moguć. Bonga, koji je u Evroligi bilježio 9,9 poena, 5,6 skokova, 1,5 asistenciju i prosječan indeks korisnosti od 14,3, izazvao je pravu pomamu na tržištu. Ono što Nijemac radi na terenu nekad je teško opisati statistikom, ali to je ujedno i glavni razlog zbog kojeg je postao jedan od najpoželjnijih igrača u eliti.

Kad je Barselona u pitanju, iako nema zvaničnih potvrda, Mozes Rajt je iz Žalgirisa prešao u Kataloniju, Džoš Nibo takođe (iz Olimpije Milano), a govori se i o najzvučnijem pojačanju Majku Džejmsu koji stiže iz Monaka, kao i o Oliviju Nkamhuu iz Varezea. Dosta se govori i o dolasku trenera Ćavija Paskvala, koji bi mogao da preuzme Dubai, ali i o njegovom nasljedniku. Na klupu kluba iz Katalonije trebalo bi da zasedne trener Unikahe Ibon Navaro.

Barselona nije opravdala očekivanja u aktuelnoj sezoni, Monako je ovom timu stao na put plasmana na Fajnal-for, a kada je u pitanju stanje na tabeli domaćeg šampionata, ni tu nije sjajna situacija. Tim Ćavija Paskvala je treći, odnosno na diobi drugog mjesta sa Mursijom, Baskonijom i Valensijom i ima skor 23–9. Jedini "nedodirljiv" tim je Real Madrid koji prednjači sa 26 pobeda i šest poraza.

