Kreće bitka za Isaka Bongu!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Njemački reprezentativac Isak Bonga će najvjerovatnije karijeru nastaviti u NBA ligi.

Gdje odlazi Isak Bonga iz Partizana Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Partizana Isak Bonga biće jedno od najtraženijih imena na ljetnoj košarkaškoj pijaci. Nijemac je na prošlom Evropskom prvenstvu privukao ogromnu pažnju klubova, što u Evropi, što u Americi i očekuje se da na kraju sezone donese odluku o nastavku karijere. Teško će ga crno-bijeli zadržati u Humskoj, pošto je njegov prioritet odlazak u NBA ligu.

Ako mu se ta opcija ne obistini, ni evroligaških ponuda neče manjkati, pošto su za najstandardnijeg igrača Partizana zainteresovani Olimpijakos, Real Madrid i Hapoel Tel Aviv. Ista tri tima se spominju kao zainteresovani za Alfu Dijaloa koji je ponio laskavu titulu najboljeg defanzivca Evrolige ove sezone.

Njemački reprezentativac je prošle godine produžio ugovor sa Partizanom na dvije sezone, ali postoji izlazna klauzula u slučaju ponude iz NBA lige. Nije tajna da su se neki klubovi već raspitivali i samo se postavlja pitanje gdje će završiti Isak Bonga.

On je već igrao u NBA ligi, bio je dio Los Anđeles Lejkersa (2018-2019), potom je nosio dres Vašingtona od 2019. do 2021, a na kraju i Toronta od 2021. do 2022. Najbolji učinak je imao u dresu Vašingtona kad je ubacivao pet poena po meču, imao je i 3,4 skoka i 1,2 asistencije po susretu z 66 odigranih mečeva i za skoro 19 minuta na terenu.

Prije Partizana, dvije godine je nosio dres Bajerna, a ove sezone u Evroligi je prosječno bilježio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija.

