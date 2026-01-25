Povrijedio se Isak Bonga: Užasne vijesti za već oslabljeni Partizan

Još jedan igrač Partizana doživio je povredu, teren je napustio Isak Bonga

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaš PartizanaIsak Bonga napustio je teren sredinom druge četvrtine meča proti Igokee, zbog povrede. "Crno-bijeli" tim se u 16. kolu ABA lige sastao sa ekipom iz Aleksandovca, ali je u taj meč ušao već desetkovan za nekoliko povrijeđenih igrača, a onda je teren napustio i Bonga.

Njemački reprezentativac sjeo je na klupu i odmah mu je ukazana ljekarska pomoć, tako što mu je na lijevo koljeno stavljen led. Međutim, ubrzo je led i skinut, ali je Bonga sa peškirom na glavi čekao da istekne vrijeme, uslijedi veliki odmor i ekipa ode u svlačionicu. Nije jasno o kom stepenu povrede je riječ.

Isak Bonga odigrao je vrlo zahtjevan meč i protiv lidera Evrolige u petak uveče. Bio je jedan od najvažnijih igrača "parnog valjka" na terenu, a o tome svjedoče i minuti, pošto je igrao 36 minuta. Za to vrijeme postigao je 10 poena, dok je u odbranio bio nerješiva enigma za rivala imao je sedam skokova i još dva u napadu. U meču protiv Igokee je ubacio šest poena za osam minuta, zabilježio i jedan skok i jednu izgubljeno loptu.

Partizan je već u meč ušao bez povrijeđenog kapitena Vanju Marinkovića, koji je doživio potpunu rupturu Ahilove tetive. Osim njega u timu nema Alekseja Pokuševskog, Šejka Miltona koji se oporavlja od povrede, Karlika Džounsa, Džabarija Parkera kojem Penjaroja i dalje ne poklanja pažnju, kao i Marija Nakića koji već duže vremena nije u sastavu tima. Ipak, na meču je bilo i nekoliko dobrih vijesti. Aleksej Pokuševski nije dio tim iz preventivnih razloga, dok se Šejk Milton već vratio u Beograd poslije operacija šake. Na ruci ima longetu, a po njegovom držanju reklo bi se da oporavak teče po planu.