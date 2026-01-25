logo
Partizan u Pioniru bez pola tima: Teški dani za crno-bijele, ali tu je i jedna dobra vijest

Partizan u Pioniru bez pola tima: Teški dani za crno-bijele, ali tu je i jedna dobra vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan protiv Igokee nije mogao da računa na veliki broj igrača, zbog brojnih povreda u timu

Partizan oslabljen protiv Igokee Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaški klub Partizan ima velike probleme poslije duplog kola Evrolige, u kojem je pobijedio Bajern i Hapoel. Ekipa Đoana Penjaroje je u meču protiv Igokee u oslabljenom sastavu zbog brojnih poteškoća u ekipi, ali je u nekadašnjem Pioniru bili važno vidjeti Šejka Miltona koji se oporavlja od operacije šake.

Partizan je u proteklom periodu ostao bez nekoliko igrača, tako da u meču protiv Igokee nema Vanje Marinkovića, Alekseja Pokuševskog, Šejka Miltona koji se oporavlja od povrede, Karlika Džounsa, Džabarija Parkera kojem Penjaroja i dalje ne poklanja pažnju, kao i Marija Nakića koji već duže vremena nije u sastavu tima. Kad je u pitanju Pokuševski, povremeni reprezentativac Srbije iz preventivnih razloga nije u sastavu "parnog valjka", te je domaćin sa svega 10 košarkaša dočekao ekipu iz Aleksandrovca.

Bilo je dobro u dvorani Aleksandar Nikolić vidjeti Šejka Miltona koji je nedavno morao na hitnu operaciju šake u Sjedinjenje Američke Države. Međutim, bek Partizana definitivno će se opravljati u Srbiji, pošto se vrlo brzo vratio u Beograd i u ekipu. Amerikanac na lijevoj ruci ima longetu i čini se da oporavak ide pravim tokom.

Partizan definitivno u ovom meču nije mogao da računa na kapitena Vanju Marinkovića, koji je doživio potpunu rupturu Ahilove tetive desne noge. Zbog toga je kapitenska traka pripala Arijanu Lakiću koji je odigrao sjajan meč u Minhenu protiv lidera Evrolige Hapoela.

Partizan je Igokeu dočekao sa desetoricom igrača: Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Pejn, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Dobro je vidjeti da Đoan Penjaroja računa na Mitra Bošnjakovića, ali i mladog Uroša Mijailovića koji je baš protiv Igokee početkom godine igrao u sedmom kolu ABA lige i ubacio devet poena.

