Igokea ponovo protiv Partizana: "Potpuno smo zamijenili uloge i raspoloženje u odnosu na prvi meč"

Aleksandrovčani drugi put u roku od desetak dana igraju protiv crno-bijelih.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel će drugi put u samo desetak dana odmjeriti snage sa Partizanom.

Crno-bijeli su trijumfovali u Laktašima u zaostaloj utakmici 7. kola (81:103), dok će dva rivala sutra (nedjelja), u novom terminu u odnosu na prvobitni plan, ukrstiti koplja u meču 16. kola.

Za razliku od Partizana, koji u ovaj susret ulazi maksimalno motivisan nakon velikog evroligaškog preokreta i trijumfa nad liderom Hapoelom, izabranici Nenada Stefanovića ovaj susret ne dočekuju u dobrom raspoloženju. Poslije pomenutog neuspjeha u duelu sa Partizanom, klub iz Aleksandrovca je potom doživio debakl u susretu sa SC Derbijem (66:94) i zakomplikovao situaciju u borbi za Top 8, na šta je podsjetipo i sam Stefanović.

"Drugi meč sa Partizanom u kratkom periodu. U odnosu na naš susret prije 10 dana potpuno smo zamijenili uloge i raspoloženje. Oni dolaze iz 3 odlične utakmice i naročito sinoć gdje su se fantastično vratili i izborili jako važnu pobjedu. Mi dolazimo iz 2 loša meča na domaćem terenu što definitivno ne treba da nam se dešava. Želimo da pokažemo karakter, mislim da smo dobro trenirali ove nedelje i želja nam je da skupo prodamo svoju kožu te da odigramo daleko bolji meč nego što je to bilo u Laktašima", rekao je Stefanović, koji u odnosu na prvi meč sa Partizanom ne može da računa na Petra Popovića, koji je napustio klub.

Sa druge strane, na raspolaganju su mu novajlije Aleksandar Lazić i Novak Musić.

