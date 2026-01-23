Igokea osvježila roster – otišao Petar Popović, došli Aleksandar Lazić i Novak Musić!

Klub iz Aleksandrovca raskinuo saradnju sa Petrom Popoviem i doveo dva nova igrača.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Petar Popović više nije član Igokee. Plejmejker koji je u oktobru stigao među “igose” sporazumno je raskinuo ugovor sa klubom.

U Igokeu je došao iz FMP-a, a prethodno je osam godina nosio dres podgoričke Budućnosti, sa kojom je osvojio ABA ligi.

Igokea je u međuvremenu dovela dvojicu novih igrača, reprezentativca BIH Aleksandra Lazića i povratnika Novaka Musića.

Lazić je tokom karijere nastupao je za brojne klubove u regionu i Evropi, uključujući Slovan, Primorsku Olimpiju, Megu, Cedevita Olimpiju, Mornar, Budućnost, Spartaki Dižon, a u Igokeu je stigao nakon epizode u Libanu gdje je nastupao za Maristes Šanvil.

Za Novaka Musića ovo je povratak u Igokeu, za koju je igrao prije sedam godina.

Tokom karijere nastupao je za Smederevo, Beovuk, OKK Beograd, Igokeu, Megu, Arku Gdinija, Zielonu Goru, Arges Pitesti, a posljednji klub mu je bio Patrioti Levice gdje je imao učinak od 9 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija po utakmici.