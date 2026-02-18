Crvena zvezda oslabljena otputovala u Francusku: Dejan Stanković poveo 23 igrača u Lil

Crvena zvezda oslabljena ide na noge Lilu. Dva važna igrača ostala u Beogradu.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u četvrtak 19. februara od 21 sat, a šef stručnog štaba Dejan Stanković je u Francusku poveo 23 igrača. Među njima nema svježe povrijeđenog Timija Maksa Elšnika, kao ni kapitena Mirka Ivanića, koji takođe neće moći da pomogne saigračima u plej-ofu Lige Evrope.Ostaje da se vidi da li će uspjeti da se oporave do nedjelje kada je na programu 178. vječiti derbi.