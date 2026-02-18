Crvena zvezda oslabljena otputovala u Francusku: Dejan Stanković poveo 23 igrača u Lil

Crvena zvezda oslabljena ide na noge Lilu. Dva važna igrača ostala u Beogradu.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u četvrtak 19. februara od 21 sat, a šef stručnog štaba Dejan Stanković je u Francusku poveo 23 igrača. Među njima nema svježe povrijeđenog Timija Maksa Elšnika, kao ni kapitena Mirka Ivanića, koji takođe neće moći da pomogne saigračima u plej-ofu Lige Evrope.Ostaje da se vidi da li će uspjeti da se oporave do nedjelje kada je na programu 178. vječiti derbi.
Osim njih, nema ni Nemanje Radonjića, koji je suspendovan zbog kršenja klupske discipline.
Među igračima na koje Stanković računa za Lil su: Mateus, Omri Glazer, Vuk Draškić, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Tomaš Hendel, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Luka Zarić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Džej Enem i Marko Arnautović.
BONUS VIDEO:
(MONDO)