logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neočekivani problem za Dejana Stankovića pred duel sa Lilom!

Neočekivani problem za Dejana Stankovića pred duel sa Lilom!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veliki peh za Crvenu zvezdu pred početak plej-ofa Lige Evrope.

Timi Maks Elšnik ne igra za Crvenu zvezdu protiv Lila Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u plej-ofu Lige Evrope, ali dan pred važan meč stižu loše vijesti iz tabora srpskog šampiona. Kako javlja "Sportklub" Timi Maks Elšnik je pod znakom pitanja za duel koji je na programu u četvrtak od 21 čas.

Slovenac koji je standarni član prve postave ima problema sa povredom i najvjerovatnije će propustiti meč sa Lilom, ali postoji šansa da se oporavi za vječiti derbi za Partizanom koji se igra u nedjelju. To znači da povreda nije ozbiljnije prirode, ali još uvek nije donesena konačna odluka.

Umesto njega, utakmicu u Francuskoj mogao bi da počne Tomas Handel. Podsjetimo, Zvezda je savladala Lil u grupnoj fazi sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić", a revanš je na istom mjestu 26. februara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope Dejan Stanković Timi Maks Elšnik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC