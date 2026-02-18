Neočekivani problem za Dejana Stankovića pred duel sa Lilom!

Veliki peh za Crvenu zvezdu pred početak plej-ofa Lige Evrope.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u plej-ofu Lige Evrope, ali dan pred važan meč stižu loše vijesti iz tabora srpskog šampiona. Kako javlja "Sportklub" Timi Maks Elšnik je pod znakom pitanja za duel koji je na programu u četvrtak od 21 čas.

Slovenac koji je standarni član prve postave ima problema sa povredom i najvjerovatnije će propustiti meč sa Lilom, ali postoji šansa da se oporavi za vječiti derbi za Partizanom koji se igra u nedjelju. To znači da povreda nije ozbiljnije prirode, ali još uvek nije donesena konačna odluka.

Umesto njega, utakmicu u Francuskoj mogao bi da počne Tomas Handel. Podsjetimo, Zvezda je savladala Lil u grupnoj fazi sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić", a revanš je na istom mjestu 26. februara.

