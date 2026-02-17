logo
Njemački bankar sudi Zvezdi protiv Lila: Dobro ga se sjećaju "orlići"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Crvenoj zvezdi će protiv Lila suditi Sven Jablonski.

Sven Jablonski Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

Crvena zvezda će u četvrtak nastaviti takmičenje u Evropi utakmicom plej-ofa Lige Evrope protiv Lila, a sada znamo i ko će na tom meču dijeliti pravdu. U pitanju je njemački sudija Sven Jablonski. On će biti prvi arbitar, a predvodiće kompletno njemačku sudijsku šestorku.

UEFA je saopštila da će osim njega na meču u Lilu, koji u četvrtak počinje od 21 čas na stadionu "Pjer Moroa", pomoćnici biti Eduard Bajtinger i Robert Kempter, a Saša Štegeman će biti četvrti sudija. U VAR sobi glavni biće Robert Šreder, a pomagaće mu Kristijan Dingert. 

Što se tiče glavnog sudije Svena Jablonskog, koji je rođen 1990. godine, po struci je bankarski službenik. Počeo je da sudi 2003. godine, od 2014. je sudija u Cvajti, do Bundeslige je došao 2017, a do FIFA liste 2022. Sa srpskim klubovima nije imao iskustva, ali je sudio jedan meč U17 timu Srbije i taj meč su "orlići" dobili (protiv Kipra 3:1), dok je na duelu U21 tima Srbije koji je vodio Engleska deklasirala mladi srpski tim čak 9:1.

