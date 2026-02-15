logo
Zvezda dovela egzotično pojačanje: Neočekivan transfer na Marakani

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Šampion Srbije doveo je igrača za budućnost.

Crvena zvezda dovela 17-godišnjeg Kineza Izvor: MONDO/Dušan Ninković

FK Crvena zvezda dovela je neočekivano pojačanje. Sedamnaestogodišnji Kinez Van Sjang potpisao je ugovor sa srpskim šampionom i nastupaće za omladinski tim.

Igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača i jedan je od lidera kineske reprezentacije do 17 godina. Crveno-bijeli su ovim nastavili da jačaju omladinski pogon i ulažu u budućnost.

Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, provincija Hejlungđang, 2009. godine, 2019. godine se pridružio Hubej Istaru. U novembru 2025. godine, tokom kvalifikacija za Azijski kup do 17 godina, Van je predstavljao omladinsku reprezentaciju u 5 utakmica, postigavši 5 golova i imavši 6 asistencija.

Njegove konstantne igre u napadu učinile su ga ključnim igračem u plasmanu tima u finalnu fazu.

