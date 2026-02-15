"Evo zašto sam sa 17 otišao iz Zvezde": Aleksa Damjanović objasnio odluku o transferu

Aleksa Damjanović je iz Crvene zvezde prešao u Bajer iz Leverkuzena i za to ima argumente.
Aleksa Damjanović neočekivano je ove zime otišao iz Crvene zvezde - i to prije nego što je postao punoljetan. Njega je kupio Bajer iz Leverkuzena u transferu koji bi mogao da "naraste" i do osam miliona evra, a mnoge je iznenadila odluka da se sa ovim transferom požuri, prije nego što je Damjanović uspio da izbori i status rezerve u Crvenoj zvezdi.
"Sve se desilo baš brzo. Leverkuzen je pokazao veliko interesovanje za mene, izneli mi plan i projekat vezan za moj razvoj i nakon toga zaista nisam imao dilemu", rekao je Damjanović za "Meridijan Sport".
⚫️ Aleksa Damjanović, new Bayer Leverkusen player for €8m package deal from Red Star Belgrade.https://t.co/cHfmDZrzMrpic.twitter.com/0FEqqECx8l— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)February 13, 2026
"Kroz razgovore sa njima sam vidio da su me dugo pratili, da me dobro poznaju i da u meni vide potencijal koji bi u doglednom trenutku mogao na pravi način da se uklopi u njihovu igru. Klub je veliki, ima ozbiljnu tradiciju, ne samo po pitanju rezultata, već i razvoja mladih igrača, što je za mene takođe važno. Izuzetno sam uzbuđen i jedva čekam da krenem sa treninzima u Nemačkoj".
Ideja je da Damjanović trenira i igra u Grafičaru do ljeta, uz plan koji su poslali iz Bajera, poslije čega će se priključiti ekipi iz Njemačke i videćemo kakav je plan sa njim za narednu sezonu. Ali, da li je mogao još malo da ostane u Zvezdi?
"Mislim da je moj odlazak u Bajer najbolji, i za mene, i za Zvezdu s obzirom na okolnosti. Konkurencija u napadu je baš jaka... Međutim, drago mi je što sam mogao da učim od svih njih. Sigurno sam napredovao kao igrač za ovo vrijeme provedeno u prvom timu Zvezdu. Naravno, ostaje žal što nisam Zvezdinim navijačima donio veću radost na terenu, i što generalno nisam ostavio zapaženiji trag na Marakani, ali eto", poručio je Damjanović i rekao da se nada da će mu se jednom ostvariti dječački snovi.
Aleksa Damjanović je napadač rođen 4. decembra 2008. godine koga prvenstveno odlikuje visina (ima skoro dva metra), ali i odlična tehnika. Debitovao je za Zvezdu sa 16 godina i ove sezone je upisao i gol u Kupu Srbije, ali u dresu Grafičara jer je igrao na dvojnoj registraciji.
S obzirom na to da je Zvezda dovela Džeja Enema, kao i da su Bruno Duarte i Marko Arnautović ostali u klubu, pala je odluka da Damjanović bude prodat, odnosno tokom proljeća će igrati za tim sa Senjaka. Inače je sin bivšeg fudbalera Jovana Damjanovića, od skoro trenera OFK Beograda.
