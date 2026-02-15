logo
"Evo zašto sam sa 17 otišao iz Zvezde": Aleksa Damjanović objasnio odluku o transferu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Aleksa Damjanović je iz Crvene zvezde prešao u Bajer iz Leverkuzena i za to ima argumente.

Aleksa Damjanović o odlasku iz Crvene zvezde u Bajer Izvor: MN PRESS

Aleksa Damjanović neočekivano je ove zime otišao iz Crvene zvezde - i to prije nego što je postao punoljetan. Njega je kupio Bajer iz Leverkuzena u transferu koji bi mogao da "naraste" i do osam miliona evra, a mnoge je iznenadila odluka da se sa ovim transferom požuri, prije nego što je Damjanović uspio da izbori i status rezerve u Crvenoj zvezdi.

"Sve se desilo baš brzo. Leverkuzen je pokazao veliko interesovanje za mene, izneli mi plan i projekat vezan za moj razvoj i nakon toga zaista nisam imao dilemu", rekao je Damjanović za "Meridijan Sport".


"Kroz razgovore sa njima sam vidio da su me dugo pratili, da me dobro poznaju i da u meni vide potencijal koji bi u doglednom trenutku mogao na pravi način da se uklopi u njihovu igru. Klub je veliki, ima ozbiljnu tradiciju, ne samo po pitanju rezultata, već i razvoja mladih igrača, što je za mene takođe važno. Izuzetno sam uzbuđen i jedva čekam da krenem sa treninzima u Nemačkoj".

Ideja je da Damjanović trenira i igra u Grafičaru do ljeta, uz plan koji su poslali iz Bajera, poslije čega će se priključiti ekipi iz Njemačke i videćemo kakav je plan sa njim za narednu sezonu. Ali, da li je mogao još malo da ostane u Zvezdi?

"Mislim da je moj odlazak u Bajer najbolji, i za mene, i za Zvezdu s obzirom na okolnosti. Konkurencija u napadu je baš jaka... Međutim, drago mi je što sam mogao da učim od svih njih. Sigurno sam napredovao kao igrač za ovo vrijeme provedeno u prvom timu Zvezdu. Naravno, ostaje žal što nisam Zvezdinim navijačima donio veću radost na terenu, i što generalno nisam ostavio zapaženiji trag na Marakani, ali eto", poručio je Damjanović i rekao da se nada da će mu se jednom ostvariti dječački snovi.

Aleksa Damjanović je napadač rođen 4. decembra 2008. godine koga prvenstveno odlikuje visina (ima skoro dva metra), ali i odlična tehnika. Debitovao je za Zvezdu sa 16 godina i ove sezone je upisao i gol u Kupu Srbije, ali u dresu Grafičara jer je igrao na dvojnoj registraciji.

S obzirom na to da je Zvezda dovela Džeja Enema, kao i da su Bruno Duarte i Marko Arnautović ostali u klubu, pala je odluka da Damjanović bude prodat, odnosno tokom proljeća će igrati za tim sa Senjaka. Inače je sin bivšeg fudbalera Jovana Damjanovića, od skoro trenera OFK Beograda.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Aleksa Damjanović transferi

