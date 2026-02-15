logo
Misteriozna poruka Nemanje Radonjića: Opet ne igra u Zvezdi, pa se oglasio na Instagramu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić poslao je misterioznu poruku. Kome je ovo upućeno?

Misteriozna poruka Nemanje Radonjića Izvor: Dusan Milenkovic/ATA Images

Status Nemanje Radonjića u Crvenoj zvezdi je neizvjestan. Iako ga je trener Dejan Stanković "sačuvao" na "Marakani", u posljednje vreme mu ne daje šansu za dokazivanje. Sada je brzonogi vezista misterioznom porukom na Instagramu ponovo uzburkao javnost.

Protiv Železničara nije odigrao ni minut, da bi se oglasio na popularnoj društvenoj mreži i poručio da "ćutanje uvijek pobijedi na kraju". Da li je ova objava posvećena Stankoviću i upravi Zvezde ili cjelokupnoj javnosti gdje je nerijetko kritikovan?

"Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vjetar duva. Ćutanjem čuvaš vrijednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu. Ne mari mnogo kad drugi laju. Ćutanje uvijek pobijedi na kraju. Ćutanje mnoge gluposti spriječi. Djela govore više od reči", piše u objavi na Instagramu.

Izvor: Instagram/n.radonjic7

Nemanju Radonjića smo posljednji put na djelu vidjeli u Ligi Evrope protiv Selte, a pred taj meč je i Dejan Stanković govorio o njegovom statusu.

"Što se tiče Nemanje Radonjića, radi iz dana u dan i svaki dan je sve bolji i bolji. Radi dobro, ako nastavi ovako da radi i svaki trening mu bude kao utakmica, sigurno će pomoći Zvezdi do kraja sezone. Mora da nastavi kao da mu je svaki trening kao posljednji", rekao je Dejan Stanković i dodao:

"To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača", zaključio je trener Zvezde.

