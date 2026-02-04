"Radonjić? Koga zajeba*ate, može u Arabiju po pare": Zdravko Kuzmanović ga isprozivao pred kamerama

Nekadašnji reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović poručio Nemanji Radonjiću da je vreme za Saudijsku Arabiju.

Svojevremeno je Nemanja Radonjić važio za jednog od najtalentovanijih fudbalera Evrope, a pretpostavljalo se da će Partizan na njegovom odlaksu u inostransto zaraditi milione. Činilo se da momak iz Niša ima sve što je neophodno da uspije na najvišem nivou i da godinama nosi dres nekog od najboljih evropskih timova. Sada kada mu se karijera polako bliži kraju, osim nekoliko tankih izleta u Top 5 liga, Nemanja Radonjić je najdublji trag ostavio u Crvenoj zvezdi.

Svjestan toga da Radonjić nije uspio da ostvari sve što mu se predviđalo, njegovu karijeru komentarisao je bivši reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović koji uvijek iznosi mišljenje bez dlake na jeziku. Po njegovim riječima, Radonjić je daleko od najboljih evropskih liga jer talenat nije dovoljan, a sada mu je već kasno da se vrati na potreban nivo i napravi zaokret u karijeri.

"Pa on ne igra u Zvezdi. Ako mu sada otvoriš statistiku kao ofanzivca, vrlo je daleko od priča za najjače lige. Igra već 10 godina, otvorite mu statistiku, a šta trener očekuje od njega? Brate, je*iga i Perica Ognjenović je bio ogroman talenat, otišao u Real Madrid, ali nije fudbal samo talenat, već rad, disciplina, trening, upornost, glava. Talenat nikog ne zanima", rekao je Zdravko Kuzmanović u podkastu "SS Calcio".

Bivši fudbaler Intera pojasnio je da Nemanja Radonjić nije ispunio potencijal iako je imao uslove za to u nekim od najboljih evropskih klubova, pa da je sasvim očekivano što treneri Crvene zvezde biraju neke druge fudbalere umjesto njega. Kada se na to dodaju i povrede, Radonjićeva minutaža ove sezone uopšte nije na zavidnom nivou.

"Niko ne kaže za Radonjića da nema talenat. Trenirao je sa Totijem? I ja sam igrao sa Zanetijem i Kambijasom, protiv Ibrahimovića... Svima nam je žao što nije iskoristio talenat. Jedan čovjek je rekao da je digao ruke od njega, htio ga jedino trener Dejan Stanković i da li je igrao posljednje dvije utakmice? Nije, ostao je talenat. Koga to zanima? Trener sigurno nikad neće staviti lošijeg igrača. Ljudi, prestanimo da živimo u fantazijama. Jamal da nije dobar, da li mislite da bi igrao u Barseloni? Pedri isto... Da li će Dejan Stanković ili Vladan Milojević da stave lošijeg igrača od njega? Pa neće! Dečko ima potencijal, žao mi je što od karijere nije napravio ono što je trebalo u Romi, Marseju, Herti...", ispričao je proslavljeni fudbaler.

Kuzmanović je tek tokom razgovora postao svjestan da Nemanja Radonjić ima 30 godina i tu je odlučio da stavi tačku na ovu priču. Po njegovim riječima, Nemanja Radonjić više ne može da napreduje i sada može samo da se "naplati" u Saudijskoj Arabiji ili na nekoj sličnoj destinaciji.

"Trenutno ga Srbija nema, bolje da ga ne računa. Više ne može da napreduje. Koliko ima godina, 30? 'Ajmo dalje, koga za*ebavate... Prežalite što prije, ima 30 godina, može da ode u Saudijsku Arabiju i pokupi pare...", zaključio je nekadašnji reprezentativac i stavio tačku na tu temu.

Ko je Zdravko Kuzmanović?

Nekadašnji srpski reprezentativac Zdravko Kuzmanović rođen je u Švajcarskoj i tamo je započeo karijeru, ali su njegovi preci iz Republike Srpske, gdje su mu se svojevremeno fudbalom bavili i otac i deda. Zdravko je fudbalsku karijeru počeo u rodnom gradu Tunu, zatim je igrao i u Bernu za Jang bojs, a do seniorskog tima stigao je da obuče i dres Bazela.

Nakon što je debitovao u seniorskoj konkurenciji i veoma brzo pokazao svoj kvalitet, preselio se u italijanski fudbal. Nastupao je za Fiorentinu, zatim za Štutgart, pa milanski Inter, a karijeru je završio u Bazelu - koji ga je slao na pozajmice u Udineze i Malagu. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 50 mečeva i postigao šest golova.