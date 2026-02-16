Timi Maks Elšnik poručio: Nikad ne bih igrao za Real Madrid

Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik zna da i sutra Real Madrid pokuca na vrata - tamo ne bi otišao jer navija za Barselonu.

Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik brzo je prirastao navijačima Crvene zvezde za srce, a tako je bilo i u svim drugim klubovima u kojima je igrao jer je uvijek bio lojalan i ostavljao je srce na terenu. Za svoj prvi klub - engleski Derbi kaunti - odigrao je samo tri utakmice za četiri godine, ali ga ni na Ostrvu nisu zaboravili, pa ih je oduševio izjavom koja posebno pokazuje šta najviše vrednuje u fudbalu.

"Ako bi Notingem forest pokucao na moja vrata, ne vjerujem da bih to mogao da uradim i odem kod njih", rekao je Elšnik za britanski "Telegraf" i objasnio je da zbog rivalstva koje Derbi ima sa "šumarima" - to nikako nije opcija za njega.

Isto je i sa ostalim klubovima za koje je igrao, odnosno s Barselonom za koju navija: "Ja sam lojalna osoba. Isto je i sa Barsom i Real Madridom. Ljudi me uvijek pitaju: ‘A šta ako te Real Madrid pozove?’ Uvijek kažem: ‘Ako sam dovoljno dobar da me Real Madrid zove, onda će me zvati i drugi vrhunski timovi’. Ne bih otišao tamo, a isto važi i za Notingem forest".

Prije dolaska u Zvezdu, Elšnik je igrao i za Svindon taun, Mensfild, Nortempton i Olimpiju iz Ljubljane, a malo je falilo ljetos da se iz Beograda preseli u Tursku.

"Takav sam. Ponekad ne razumijem ljude koji mogu tek tako da promijene sredinu. Ali kada ja nekoga izaberem i oni izaberu mene, ostajem uz njih do kraja života", naglasio je Elšnik oko čijeg odlaska ove zime nije bilo nikakve drame, pošto je Stanković vidio da na Slovenca može da računa.

Podsjetimo, Elšnik ima 27 godina i sa Zvezdom ima ugovor do 2028. godine. Ove sezone nastupio je već na 33 utakmice i ima učinak od dva gola i četiri asistencije, s tim da je njegov posao ipak više da "kvari" igru protivnika, nego da doprinosi u napadu.