Zvezda prodaje repliku kultnog dresa iz devedesetih: Godinama ga je nosio miljenik navijača

Dres koji je nosio nekadašnji golman Crvene zvezde Zvonko Milojević sada je u prodaji.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je samo nekoliko dana pred meč protiv Partizana priredila svojim navijačima lijepo iznenađenje - u klupskoj prodavnici će ovih dana moći da se kupi kultni golmanski dres koji je svojevremeno nosio legendarni Zvonko Milojević. Zvezdin golman od prije 30 godina bio je upečatljiv u šarenom dresu, koji je nosio i na nekoliko mečeva protiv Partizana - a sada će njegovu repliku moći da imaju i navijači.

Zvezda se na taj način prisjeća kultnih mečeva na kojima je klupski gol branio Milojević, a posebno 100. vječitog derbija u kojem su crveno-bijeli upisali trijumf protiv najvećeg rivala. Zvonko Milojević je tada bio jedan od junaka, ali to nije bio jedini meč na kojem je nosio ovakvu opremu. Nastupao je u istom dresu i na drugim prvenstvenim mečevima, u Kupu Jugoslavije, evropskim utakmicam...

Pogledajte Milojevića u kultnom dresu Zvezde:

Crna pozadina, bijele štrafte, kao i crveni, žuti i plavi dijelovi na dresu sada su već dobro poznati svim navijačima Crvene zvezde, a na replici je primjetna i reklama Beobanke koja je tada bila klupski sponzor. Iako više ne postoji, njeno ime nalazi se na dresu koji navijači mogu da kupe, pa je na taj način zadržan autentičan izgled.

"Retro dres iz 1995. godine predstavlja mnogo više od sportske opreme on je simbol jedne epohe, nezaboravnog derbija i legende koja je obilježila istoriju našeg kluba. Crvena zvezda ne zaboravlja svoje heroje, a replika dresa Zvonka Milojevića je još jedan način da mu izrazimo zahvalnost i poštovanje za sve što je učinio za crveno-bijele boje", navodi se na klupskom sajtu Crvene zvezde, a dres može da se kupi i u zvaničnoj prodavnici i preko interneta.

Zvonko Milojević je u malđim kategorijama branio za Jagodinu, a još 1989. godine debitovao je za prvi tim Crvene zvezde. Imao je tada samo 17 godina i pokazao da će biti budućnost kluba - što se i dogodilo, jer je sve do 1997. godine čuvao Zvezdinu mrežu. Nakon odlaska iz Crvene zvezde branio je za Anderleht i Lokeren, a 2007. godine preživio je tešku saobraćajnu nesreću.