"Ne mari mnogo kada drugi laju, ćutanje pobijedi na kraju": Nemanja Radonjić se oglasio poslije suspenzije

Nemanja Radonjić oglasio se na društvenim mrežama poslije odluke Crvene zvezde da ga suspenduje

Crvena zvezda suspendovala je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog ponašanja i raznih ispada koje je imao na društvenim mrežama. Iz kluba su naglasili da se više o njemu neće javno oglašavati, dok je on odlučio da kaže šta ima preko društvenih mreža.

Napisao je poruku "vidimo se u nedjelju" i tako poručio da će biti na derbiju sa Partizanom na "Marakani", a uz to je imao i dužu verziju prvobitne misteriozne poruke.

"Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vjetar duva. Ćutanjem čuvaš vrijednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu. Ne mari mnogo kada drugi laju. Ćutanje uvijek pobijedi na kraju. Ćutanje mnoge gluposti spriječi. Djela govore bolje od riječi", napisao je Radonjić.

Jasno je da Dejan Stanković na njega ne računa, a ove sedmice će crveno-bijeli igrati dvije utakmice. Prvo će u Ligi Evrope gostovati Lilu 19. februara (21 čas), pa će u nedjelju 22. februara dočekati Partizan u Superligi (17h).

Zašto ga je Zvezda suspendovala?

Zvezda se oglasila saopštenjem na društvenim mrežama i istakla da više javno neće komentarisati njegov status u budućnosti.

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.