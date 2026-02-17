logo
Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića!

Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda se oglasila i potvrdila da je suspendovala Nemanju Radonjića

Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda suspendovala je Nemanju Radonjića. Neće biti dio tima kod Dejana Stankovića do daljnjeg i njegovi neprofesionalni potezi se neće trpeti više na "Marakani". Klub je to potvrdio tako što je poslao hitno saopštenje i oglasio se na društvenim mrežama zbog toga.

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

Uz to je istaknuto da se crveno-bijeli više neće oglašavati javno o njemu.

"Fudbalski klub Crvena zvezda se više neće oglašavati po ovom pitanju i ovim stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Nemanjom Radonjićem i njegovim statusom u klubu", zaključuje se u saopštenju.

