Crvena zvezda se oglasila i potvrdila da je suspendovala Nemanju Radonjića

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda suspendovala je Nemanju Radonjića. Neće biti dio tima kod Dejana Stankovića do daljnjeg i njegovi neprofesionalni potezi se neće trpeti više na "Marakani". Klub je to potvrdio tako što je poslao hitno saopštenje i oglasio se na društvenim mrežama zbog toga.

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

Vidi opis Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 10 / 10

Uz to je istaknuto da se crveno-bijeli više neće oglašavati javno o njemu.

"Fudbalski klub Crvena zvezda se više neće oglašavati po ovom pitanju i ovim stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Nemanjom Radonjićem i njegovim statusom u klubu", zaključuje se u saopštenju.