Zvezda suspendovala Radonjića zbog poruke na Instagramu: Ovaj potez mu nije oprostila

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda suspendovala je Nemanju Radonjića poslije objave koju je imao na društvenim mrežama poslije pobjede protiv Železničara.

Zvezda suspendovala Radonjića zbog poruke na Instagramu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda donijela je odluku da suspenduje Nemanju Radonjića. Srpski fudbaler, koji nije igrao ni na jednoj od posljednje četiri utakmice, objavio je misterioznu poruku na Instagramu. Nije mu ovo bio prvi ispad, pa su čelnici kluba odlučili da stave tačku.

Sa klupe je odgledao pobjedu protiv Železničara u Pančevu (3:0), a poslednji meč bio mu je protiv Selte u Ligi Evrope kada je proveo 30 minuta na terenu. Dejan Stanković očigledno ima drugačije zamisli, a to se nije dopalo bivšem srpskom reprezentativcu koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vetar duva. Ćutanjem čuvaš vrijednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu", napisao je Radonjić na svom Instagram nalogu.

Šta je Zvezda napisala o Radonjiću?

Izvor: Instagram/n.radonjic7

Iz Zvezde je stiglo kratko i jasno saopštenje i poruka da se više o ovom slučaju i njegovom statusu neće oglašavati u budućnosti.

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

Tagovi

FK Crvena zvezda Nemanja Radonjić

