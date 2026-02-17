Zvezda je digla ruke od Nemanje Radonjića: Tri suspenzije za godinu dana, ovo su svi njegovi ispadi

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić suspendovan je od strane kluba, a ovo nije prvi put da crveno-bijeli reaguju zbog napadača, slične situacije postale su zaštitni znak privremenog reprezentativca Orlova

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić (30) ponovo je suspendovan od strane kluba. U redove ekipe iz Ljutice Bogdana vratio se 2024. i u posljednjih nešto više od godinu dana, može se reći, vrlo često je bio na meti kluba. Čak tri puta bio je van stroja, dva puta kod Vladana Milojevića, a sad i kod Dejana Stankovića.

Radonjić je, prije najnovije suspenzije, van tima bio i u novembru 2025, kad je na čelu ekipe bio Vladan Milojević. Srpski reprezentativac izostanak iz ekipe pravdao je povredom, ali su stvari izgledale malo drugačije. A, prvu odluku kluba da ne bude u ekipi doživio je krajem januara 2025, kad sa timom nije putovao u Bern na meč Lige šampiona protiv Jang Bojsa. Klub je u prvi plan uglavnom isticao nesportsko ponašanje igrača, a slično je bilo i ovog puta.

Nije mu prvi put da je na društvenim mrežama imao sporne objave. Jedna od tih bila je i krajem oktobra prošle godine kada je za vrijeme utakmice Zvezde i Radničkog u Nišu na Instagramu kačio detalje sa derbija Barselone i Reala. Nedugo poslije toga je uslijedila druga suspenzija.

Nije mu prvi put da je na društvenim mrežama imao sporne objave. Jedna od tih bila je i krajem oktobra prošle godine kada je za vrijeme utakmice Zvezde i Radničkog u Nišu na Instagramu kačio detalje sa derbija Barselone i Reala. Nedugo poslije toga je uslijedila druga suspenzija.

Zvezda je u više navrata upozoravala Radonjića na ponašanje. Učinio je to javno i generalni direktor Zvezdan Terzić, ali očigledno da nijedan od tih opomena nije imala željeno dejstvo. Zato su u klubu odlučili da ga opet suspenduju i po načinu na koji je to učinjeno djeluje da nisu velike šanse da će mu oprostiti ponašanje koje nije u skladu sa igračem koji nosi dres Zvezde. Uz to su naglasili i da se više javno neće oglašavati o njegovom statusu što možda i najbolje govori koliko je situacija ozbiljna.

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

"Nemojte da probate da me 'radite' na neke gluposti"

Po povratku u Crvenu zvezdu Dejan Stanković govorio je o igračima i planovima u klubu. "Pred nama je lijep put, težak ali lijep. Znate i sami kolika je Zvezda. Voleo je veliki funkcioner koji je radio ovdje, Vladimir Cvetković, da kaže - Zvezda je onolika koliko ste maštali o njoj prije nego što se te došli u nju. Tolika Zvezda treba da bude, za vas sve", rekao je Stanković.

Objasnio je Stanković da od igrača traži samo dvije stvari - da budu profesionalni i da pruže maksimum u svakom trenutku.

"Ništa od vas neću tražiti što nije normalno. Nisam došao da se vau, bijemo, da ne znam šta radimo, samo da budemo profesionalci i da date najbolje od sebe, prije svega svom saigraču pored, cijelom timu, celom stručnom štabu i cijelom klubu. Ništa više ne tražim, samo da budete fudbaleri profesionalci. Da li će biti teško? Biće teško, nema ništa lako, znate koliko ima težih poslova, mi radimo najljepši, a još nas i dobro plaćaju".

Stanković je poslao jasnu poruku.

"Momci, ono što vi pomislite da uradite, ja sam već uradio i zaboravio. Tako da nemojte da probate da me 'radite' na neke gluposti, jer neće proći sigurno. To sam sad rekao i o tome više neću pričati. Od mene će zavisiti, igra, odnos, ali od vas mnogo zavisi. Ko god mi se bude 'servirao' da li idemo dalje ili ne, to zavisi od vas."

Šta je Dejan Stanković rekao o Nemanji Radonjiću?

Dejan Stanković je pred meč protiv Selte govorio i o Radonjiću, tom prilikom je rekao: "Što se tiče Nemanje Radonjića, radi iz dana u dan i svaki dan je sve bolji i bolji. Radi dobro, ako nastavi ovako da radi i svaki trening mu bude kao utakmica, sigurno će pomoći Zvezdi do kraja sezone. Mora da nastavi kao da mu je svaki trening kao posljednji", ispričao je Dejan Stanković prije meč protiv Selte u Beogradu, u okviru osmog kola Lige Evrope.



Tom prilikom, strateg crveno-bijelih bio je jasan o odnosu Radonjića prema klubu i sportu kojim se bavi. "Ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača", rekao je Stanković.

"Digao sam ruke od Nemanje Radonjića"

Nedavno je i generalni direktor Crvene zvezde Zoran Terzić govorio o Radonjiću. I tom prilikom nije imao mnogo lijepih komentara na račun fudbalera svog tima.

"Sada mogu ovdje javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je nevjerovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman", rekao je Terzić u emisiji "2x45".

Terzić je otkrio i da je trener Dejan Stanković uspio da se izbori za posljednju šansu Dejanu Radonjiću u klubu. "On je možda to sve radio, jer je osjetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem. Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: 'Direktore, hajde da pokušamo'... Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti", zaključio je Terzić.

Zašto je suspendovan Nemanja Radonjić?

Nemanja Radonjić je u novoj sezoni u Crvenoj zvezdi odigrao 19 mečeva, 10 u Superligi, pet u Ligi Evrope, tri u kvalifikacijama z Ligu šampiona, kao i jedan u Kupu Srbije. U poslednje vreme nije dobijao priliku, igrao je protiv Selte u Ligi Evrope i na terenu je proveo 29 minuta. U tekućoj sezoni Radonjić je postigao tri gola, dok je na terenu u 19 utakmica proveo 761 minut.

Jedna od pretpostavki je da je prilika "na kašičicu" ne odgovara Radonjiću te se poslije meča protiv Železničara iz Pančeva oglasio na mrežama. "Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vjetar duva. Ćutanjem čuvaš vrijednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu", napisao je Radonjić na instagram nalogu i vjeruje se da je ovo oglašavanje jedan od razloga izostavljanja iz tima u narednom periodu.