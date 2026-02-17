Zašto je Nemanja Radonjić suspendovan? Otkriveno gdje je "puklo" u Crvenoj zvezdi

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić suspendovan je, a pojavili su se i razlozi odluke kluba da napravi ovakav potez

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda odlučila je da fudbalera Nemanju Radonjića ukloni iz prvog tima do daljeg, nakon čega se Radonjić oglasio povodom odluke. Sada su otkriveni i detalji sukoba između napadača crveno-bijelih, uprave kluba i trenera Dejana Stankovića.

"Povod je bila proslava Radonjićevog 30. rođendana. Naime, brzonogi Nišlija je tražio od Dejana Stankovića da zbog rođendanske žurke sutradan radi smanjenim intenzitetom. Nije dobio blagoslov od šefa stručnog štaba", piše Mocart sport.

Ovaj medij još i dodaje: "Činilo se da je na taj mali slučaj stavljena tačka. Međutim, problem je nastao narednog dana. Nemanja Radonjić se nije pojavio na treningu u zakazano vrijeme, a klupskog ljekara je obavijestio da ga boli stomak", rekao je Radonjić.

Nemanja Radonjić dosad je već tri puta bio suspendovan od strane kluba. Kao razlozi su se uglavnom navodili neprofesionalni odnosi prema crveno-bijelom dresu i eventualno loša forma. Nišlija je čak dva puta bio van tima u timu Vladana Milojevića, a sada prvi put od dolaska Dejana Stankovića.

Nemanja Radonjić dosad je već tri puta bio suspendovan od strane kluba. Kao razlozi su se uglavnom navodili neprofesionalni odnosi prema crveno-bijelom dresu i eventualno loša forma. Nišlija je čak dva puta bio van tima u timu Vladana Milojevića, a sada prvi put od dolaska Dejana Stankovića.

Nemanja Radonjić je u novoj sezoni u Crvenoj zvezdi odigrao 19 mečeva, 10 u Superligi, pet u Ligi Evrope, tri u kvalifikacijama z Ligu šampiona, kao i jedan u Kupu Srbije. U posljednje vrijeme nije dobijao priliku, igrao je protiv Selte u Ligi Evrope i na terenu je proveo 29 minuta. U tekućoj sezoni Radonjić je postigao tri gola, dok je na terenu u 19 utakmica proveo 761 minut.

Nakon što je klub rešio da igrača odstrani iz ekipe i kako kaže ne oglašava se više o ovoj temi, Radonjić je na društvenim mrežama imao komentar.

"Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vetar duva. Ćutanjem čuvaš vrijednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu. Ne mari mnogo kada drugi laju. Ćutanje uvijek pobijedi na kraju. Ćutanje mnoge gluposti spriječi. Djela govore bolje od riječi", napisao je Radonjić i u opisu ovog citata dodao: "Vidimo se u nedjelju", uz crveno i bijelo srce.

Za nedjelju je najavljen "vječiti" derbi u kojem će Crvena zvezda dočekati Partizan od 17 sati.