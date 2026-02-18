logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato ko sudi 178. vječiti derbi!

Poznato ko sudi 178. vječiti derbi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sudija Pavle Ilić dobio je najzahtjevniji zadatak u Superligi Srbije.

Ko sudi 178. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznato je ko sudi 178. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana koji je na programu u nedjelju od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić". U pitanju je Pavle Ilić koji je imao tu čast i odgovornost da bude glavni arbitar u 173. okršaju najvećih beogradskih rivala, i kako to obično biva, bio je na velikom udaru javnosti prije dvije godine.

Ipak, sudijska komisija nije utvrdila da je bilo većih propusta. Crvena zvezda je tada slavila sa 3:2 na svom terenu, realizovala je dva penala, zbog čega su bili kivni u Partizanu.

Iliću će pomoćnici biti Uroš Stojković i Milan Pašajlić. Mjesta u VAR sobi rezervisana su za Momčila Markovića i Svetozara Živina. U ulozi četvrtog sudije biće Nenad Minaković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal Superliga Srbije vječiti derbi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC