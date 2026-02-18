Poznato ko sudi 178. vječiti derbi!

Sudija Pavle Ilić dobio je najzahtjevniji zadatak u Superligi Srbije.

Poznato je ko sudi 178. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana koji je na programu u nedjelju od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić". U pitanju je Pavle Ilić koji je imao tu čast i odgovornost da bude glavni arbitar u 173. okršaju najvećih beogradskih rivala, i kako to obično biva, bio je na velikom udaru javnosti prije dvije godine.

Ipak, sudijska komisija nije utvrdila da je bilo većih propusta. Crvena zvezda je tada slavila sa 3:2 na svom terenu, realizovala je dva penala, zbog čega su bili kivni u Partizanu.

Iliću će pomoćnici biti Uroš Stojković i Milan Pašajlić. Mjesta u VAR sobi rezervisana su za Momčila Markovića i Svetozara Živina. U ulozi četvrtog sudije biće Nenad Minaković.

