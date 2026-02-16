logo
Haos u Nišu pred Kup Radivoja Koraća: Tuča navijača, povrijeđeni završili u bolnici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Incidenti u Nišu uoči košarkaškog Kupa Radivoja Koraća koji počinje u sredu

Incidenti u Nišu uoči Kupa Radivoja Koraća Izvor: mondo.ba

U Pantelejskoj ulici u Nišu dogodila se tuča navijača pred početak Kupa Radivoja Koraća u košarci (srijeda-subota). Prema saznanju "Informera", dvojica muškaraca zadržana su na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu zbog povreda zadobijenih u masovnoj tuči. Isti izvor otkrio je da su u sukubu učestvovali mahom maloljetnici, u ponedjeljak oko 16.40 časova, nedaleko od crkve Svetog Pantelejmona.

"U tuči su korišćene motke i palice, pa je povrijeđeno više učesnika. Dvojicu koji su najgore prošli, Hitna pomoć je odvezla u bolnicu. Reagovala je policija, upućeno je više patrola, pa je spriječen dalji obračun", navedeno je.

Nema informacija o tome čiji su navijači u pitanju, ali je utvrđeno da njihovi timovi učestvuju na predstojećem Kupu Koraća, na kojem će kao i uvijek biti najviše navijača beogradskih "vječitih" rivala.

Kup Radivoja Koraća navijači tuča

