"Razmisliću u toku noći, do jutra ću odlučiti": Saša Obradović ima dileme o ekipi Zvezde

Trener Crvene zvezde govorio je o "skraćenju" ekipe za Kup Radivoja Koraća, na kojem mogu da igraju samo po četvorica stranaca

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener KK Crvena zvezda Saša Obradović u završnoj je fazi odabira igrača za predstojeći Kup Radivoja Koraća u Nišu (od srijede do subote), na koji crveno-bijeli odlaze kao petostruki uzastopni osvajači.

Uoči odlaska na turnir, on mora da donese odluku koji stranci će igrati za Zvezdu u hali "Čair".

"Ostavio sam vrijeme da razmislim i u toku noći ili sutra ujutru ću odlučiti ko će to da bude", rekao je Saša Obradović u Hali sportova "Ranko Žeravica" u Beogradu, poslije pobjede protiv Igokee na početku Top 8 faze ABA lige.

Da li je ekipa dobila obrise pred Kup? Centar Uroš Plavšić se vratio u tim protiv Igokee i očekuje se da bude dio ekipe u Nišu.

"Objektivno, malo mi je veća dilema. Plavšić je imao samo par treninga sa ekipom i u pripremi nije ni mogao da bude u treningu jer smo spremali evroligaške utakmice. Dobrić je imao određenih problema sa stopalom, ali biće dobar za Kup i igraće, ali i on je propustio desetak dana i to jeste problem. Dalje, igrači koji su tu i koji su i danas igrali... Miljenović je pokazao opet da na njega može da se računa. Deki Davidovac je sigurno u određenim problemima što se tiče ritma, ali uzimajući u obzir njegovo iskustvo i košarkašku inteligenciju, sigurno je da će biti dobar tamo".

"Nemam još predstavu o Karteru"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Tajson Karter se zagrijavao prije utakmice, kada bi mogao da bude spreman poslije oporavka od embolije pluća?

"Nemam još predstavu, tek je počeo da trenira sa loptom. Biće mu potrebno još vremena, a s obzirom na to da se radi o momku koji je bio jako disciplinovan za vrijeme oporavka od bolesti, mislim da mu neće biti potrebno baš mnogo. Ipak, sa druge strane to je odluka koja se donosi na dnevnoj bazi, a na kraju krajeva i na doktoru i kondicionom treneru kad bi mogao da se pridruži", objasnio je Obradović.

Zvezda će početi učešće na Kupu Radivoja Koraća u srijedu, 18. februara, utakmicom protiv Borca iz Čačka. Dva dana poslije, crveno-bijeli igraće u polufinalu protiv pobednika susreta Spartak Subotica - Zlatibor, dok bi potencijalni "vječiti" derbi mogao da bude odigran tek u subotu, u finalu.