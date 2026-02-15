Batler slomio upornu Igokeu: Zvezda se namučila za pobjedu u Hali sportova

Crvena zvezda započela je drugu fazu ABA lige pobjedom protiv Igokee.

Izvor: Dragana Stjepanovic

Crvena zvezda drugu fazu ABA lige započela je utakmicom protiv Igokee i dobila taj meč poslije velike borbe - 94:84. Meč se nije odigrao ni u Areni, ni u Pioniru, već u hali sportova "Ranko Žeravica". Razlog za to je zauzetost dvije pomenute dvorane i donesena je odluka da se u toj novobeogradskoj hali igra ovaj meč.

Morala je Zvezda dobro da se "oznoji" za trijumf na Novom Beogradu. Konačan rezultat ne pokazuje cijelu sliku i dešavanja sa terena. Gosti iz Laktaša držali su se tri četvrtine na ovoj utakmici.

Ekipa Saše Obradovića bolje je počela meč i prva stekla osjetniju prednost, ali je onda tim Nenada Stefanovića uzvratio. Mučio se domaćin sa zonskom odbranom, promašivao, nije nalaio prava rešenja, a sve to je Igokea znala da kazni. Nervoza, tenzija, tehnička za Obradovića i na pauzu se otišlo sa vođstvom Igokee - 48:47.

U sličnom ritmu se nastavilo u drugom dijelu, na svaki pokušaj naleta crveno-bijelih je Igokea imala odgovor. Uzvraćala je istom mjerom i poslije 30 minuta igre crveno-bijeli imali su samo tri poena prednosti (73:70).

Ali, sve se promijenilo u posljednjem kvartalu. Raspucao se Džared Batler, Zvezda je "zategla" odbranu i napravila seriju od 14:2 (87:72). Djelovalo je da je sve gotovo, ali su gosti bili uporni, spustili minus na jednocifren, pa je Obradović tajm-autom u samoj završnici zahtjevao od svojih igrača da ne dozvole opuštanje. Batler i Miljenović su stavili tačku na ovaj meč.

Zvezda: Mekintajer 7 (4as), Plavšić 5, Miljenović 13 (3sk), Batler 18 (4as), Davidovac 2, Kalinić 2, Stojković, Bolomboj 8 (4sk), Nvora 11 (6sk), Odželej 13 (5sk), Moneke 11 (4sk), Jago 4 (3as, 2 izg.l)

Igokea: Mustapić, Ilić 8, Pjer-Luis 19 (3as), Antunović 6, Lazić 8, Rori 11 (8as), Topolović 5, Bes 5, Milosavljević 11 (3sk), Musić 6 (5as), Jeremić 5