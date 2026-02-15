logo
Buran tajm-aut Saše Obradovića: "Ljudi, gotova je sezona ako se ne uozbiljite"!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Saša Obradović pokušavao da razbudi svoje igrače na tajm-autu protiv Igokee

Saša Obradović na tajm-autu galamio na igrače Zvezde Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović okupio je ekipu na tajm-autu u utakmici protiv Igokee i pokušao da je "probudi" u trenucima u kojima je gubila.

"Možda ne mogu da vas dovoljno upozorim, ne mogu... Ako se ne uozbiljite, sezona u ABA ligi je gotova. Ako se ne uozbiljimo na ovoj utakmici", rekao je Obradović, a poslije toga je nekoliko trenutaka bila potpuna tišina na klupi Zvezde. Pogledajte.

01:11
Tajm-aut Saše Obradovića na Zvezda Igokea
Njegov tim je gubio u završnici prvog poluvremena, a Saša Obradović je gubio živce i napadao sudije pred cijelom dvoranom, zbog čega je bio kažnjen tehničkom.

Crvena zvezda je tom utakmicom "otvorila" drugi dio sezone u ABA ligi, u kojoj ima skor 12-4 poslije uvodne faze, dok je Igokea na učinku 8-8. Iz Top 8 faze u plej-of će prvih šest od osam timova, dok će posljednja dva na tabeli igrati protiv najbolja dva tima iz plej-auta, što su u ovom trenutku Spartak Subotica (8-9) i Zadar (6-11).



Standings provided by Sofascore

