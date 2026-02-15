"Niko srećniji od mene!" Grahovac o Deketu i svim mladim igračima: Ja sam im i najveći prijatelj i najveći neprijatelj!

Kapiten Borca govorio je nakon trijumfa nad Zrinjskim (3:0) o mladim igračima u crveno-plavom taboru. Prije svega, osvrnuo se na nastup Mateja Deketa (2009.), čijim je golom stavljena tačka na veliki derbi.

Borac je pregazio Zrinjski (3:0) u jednom od derbija polusezone i učvrstio se na prvom mjestu. Izabranici Vinka Marinovića sada imaju četiri boda više od Mostaraca, a prvi gol na sinoćnjem derbiju postigao je kapiten Srđan Grahovac, u 49. minutu, nakon prve od ukupno tri asistencije Stefana Savića na ovom susretu.

"Treći put igramo sa njima ove sezona i prva je pobjeda, iako mislim da smo i u prva dva susreta bili bolji protivnik. Nije nas nagradilo, večeras jeste, i stvarno jedna prelijepa noć za banjalučku publiku i ovim putem bih se zahvalio na odličnoj atmosferi večeras", rekao je Grahovac, dodavši:

"Odrastao sam ovdje na stadionu, znači mi svaka pobjeda. Dok sam bio u inostranstvu, značili su mi svaka pobjeda i gol, a pogotovo sada kad sam tu, kad postignem gol u derbiju pred domaćom publikom. Naravno, emocije odmah spontano vuku ka sjeveru."

Atmosfera u ekipi je, naglašava, na visokom nivou, što je recept za dobre rezultate i primarni faktor na putu ka potencijalnoj tituli.

"Nisu nikakve floskule, momci kako treniraju i kako se ophode jedni prema drugima... Mnogo je nas, svako ima svoje lične ciljeve, naravno da ima, u sportu i fudbalu ima i ličnog ega, međutim momci su se izdigli iznad toga. Ima mjesta na terenu samo za 11, svi ostali momci kako treniraju i kako se ponašaju tjeraju momke koji igraju da budu bolji. Konkurencija je dobra, zdrava, odnosi među nama, svaka čast."

Izašao je iz igre u 75. minutu, prepustivši kapitensku traku 16-godišnjem Mateju Deketu. Upravo je Borčev vunderkind, u drugom minutu nadoknade, zapečatio sudbinu Zrinjskog, proslavivši pogodak sa suzama u očima.

"I ja sam bio dijete, u nekim sličnim godinama sam debitovao. Ja sam najslabiji na domaće igrače, mene bi najviše radovalo da ti domaći momci naprave velike karijere i budu najbolji igrači u istoriji Banjaluke, da prvo ovdje ostave ozbiljan trag, pa da onda odu u inostranstvo. Niko srećniji od mene, a oni znaju da sam ja njihov najveći prijatelj i najveći neprijatelj, tako da ako sutra ne budu dobro trenirali, biće odmah ćuške (smijeh)", zaključio je Grahovac.

