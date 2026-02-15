"Magična noć, puna lijepih stvari!" Deket plakao nakon gola za Borac: "Moj klub, moj grad, mnogo mi je značilo!"

16-godišnji Matej Deket je pogotkom za 3:0 krunisao sjajnu noć za Borac.

Fudbaleri Borca deklasirali su Zrinjski rezultatom 3:0 u derbiju 21. kola Premijer lige BiH.

Poslije jedne od najvažnijih utakmica polusezone, crveno-plavi su rivalu u borbi za titulu odmakli na četiri boda, a sudbinu Mostaraca pogotkom u nadoknadi drugog dijela zapečatio je 16-godišnji Matej Deket.

"Stvarno nevjerovatan osjećaj, magična noć, puna lijepih stvari. Atmosfera je zaista bila odlična, deklasirali smo protivnika koji je direktni konkurent u borbi za titulu. Ovom prilikom bih želio da se zahvalim Srđanu (Grahovcu), kapitenu, što mi je dao kapitensku traku. To mi posebno znači jer sam dijete Borca. Želim da se zahvalim i svojim saigračima jer bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće", rekao je Deket poslije meča.

U suzama je proslavio prvi gol za Borac u Premijer ligi BiH.

"To za mene jako puno znači, moj klub, moj grad, neopisiv osjećaj stvarno."

Paralelno, Deket nastupa i za juniorski tim, koji je sa njim na čelu postao jesenji prvak. Na 12 utakmica Deket je postigao 11 golova.

