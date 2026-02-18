Nekadašnja selektorka Srbije sahranjena je u 15 sati na groblju u Novom Sadu.
Proslavljena srpska teniserka i nekadašnja selektorka reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu. Ona je na vječni počinak ispraćena uz zvukove pjesme "A sad adio".
Na sahrani je prisustvovao veliki broj poznatih lica iz svijeta sporta, politike i estrade. Tatjana će počivati na mjestu odakle je krenula da krči teniski put i gdje je ređena 1978. godine.
Ječmenica je bila je profesionalna teniserka i selektorka Fed kup reprezentacije Srbije u dva navrata. Tokom igračke karijere osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i tri turnira u konkurenciji parova.
Tatjana Ječmenica sahranjena u Novom Sadu
Učestvovala je na sva četiri grend slema. Njen najbolji plasman na WTA listi bio je 72. mjesto. Po završetku igračke karijere posvetila se trenerskom poslu i radu u novosadskoj teniskoj školi "Ječmenica".
Bila je zaposlena u Pokrajinskoj vladi na mjestu zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.
