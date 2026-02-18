logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tatjana Ječmenica sahranjena u Novom Sadu

Tatjana Ječmenica sahranjena u Novom Sadu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnja selektorka Srbije sahranjena je u 15 sati na groblju u Novom Sadu.

sahranjena tatjana jecmenica Izvor: MN PRESS

Proslavljena srpska teniserka i nekadašnja selektorka reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu. Ona je na vječni počinak ispraćena uz zvukove pjesme "A sad adio".

Na sahrani je prisustvovao veliki broj poznatih lica iz svijeta sporta, politike i estrade. Tatjana će počivati na mjestu odakle je krenula da krči teniski put i gdje je ređena 1978. godine.

Ječmenica je bila je profesionalna teniserka i selektorka Fed kup reprezentacije Srbije u dva navrata. Tokom igračke karijere osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i tri turnira u konkurenciji parova.

Učestvovala je na sva četiri grend slema. Njen najbolji plasman na WTA listi bio je 72. mjesto. Po završetku igračke karijere posvetila se trenerskom poslu i radu u novosadskoj teniskoj školi "Ječmenica".

Bila je zaposlena u Pokrajinskoj vladi na mjestu zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:47
Stravične slike sa mesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tatjana Ječmenica Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC