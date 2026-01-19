Debakl Igokee protiv SC Derbija: Podgoričani na "plus 28" u Laktašima

Težak poraz Aleksandrovčana u 16. kolu ABA lige.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

SC Derbi priredio je jedno od najvećih iznenađenja 15. kola ABA lige, pošto je na gostovanju šokirao Igokeu m:tel – 94:66, uskrativši domaćinu priliku da odmah obezbijedi plasman u Top 8.

Igokea m:tel je ušla u meč sjajnom prilikom za ovjeru plasmana među osam najboljih, ali umjesto da završi posao, razočarala je svoje navijače teškim porazom. Ipak, ekipa iz Laktaša imaće još tri prilike da upiše jednu pobjedu koja joj je potrebna za prolazak u narednu fazu takmičenja.

S druge strane, SC Derbi je pružio dominantnu partiju, nadigravši domaćina u svim segmentima igre. Bila je to vjerovatno njihova najbolja ovosezonska predstava, kojom su konačno prekinuli niz od osam uzastopnih poraza i stigli do potpuno zaslužene pobjede.

Utakmica je odlučena u drugoj i trećoj četvrtini. Nakon prvih deset minuta SC Derbi je vodio sa samo dva poena razlike, ali se sve promijenilo u drugoj dionici. Gosti su napravili ogromnu seriju i dobili tu četvrtinu 35:16, a zatim su ponovo potpuno zaustavili Igokeu u trećoj, koju su riješili u svoju korist 24:9. Taj niz omogućio je SC Derbiju da izgradi nedostižnu prednost i mirno privede meč kraju.

Mateo Drežnjak je pružio sjajnu partiju u oba smjera, završivši meč sa 16 poena, osam skokova i četiri asistencije, predvodeći svoj tim i postavljajući ton za ubjedljivu pobjedu SC Derbija.

Brojke jasno pokazuju gdje je utakmica prelomljena – druga i treća četvrtina napravile su razliku. Uz to, ključna je bila i efikasnost SC Derbija sa distance: gosti su ubacili 12 trojki, dok je Igokea m:tel imala velikih problema u šutu za tri poena, pogodivši svega tri puta van linije 6,75, i to iz 18 pokušaja.

Osim Drežnjaka, gosti su imali još petoricu košarkaša sa dvocifrenim košgeterskim učinkom – Rebec je ubacio 17 (uz šest skokova i osam asistencija), Hadžibegović 13, Ilić 12, Vučeljić 11 i Dejvis 10.

Strahinja Gavrilović postigao je 21 poen za Igokeu, uz sedam uhvaćenih lopti, dok je Pjer-Luis dodao 14. Oni su bili jedini igrači kod domaćina sa deset i više ubačenih poena.

"Čestitke ekipi Studentskog centra na zasluženoj pobjedi. Faktički od nekog kraja prve četvrtine do kraja utakmice igrali su fantastično, odličan protok lopte, jako čvrsti defanzivno, jako dobra realizacija u šutu za tri poena i želim im da do kraja sezone ostvare svoje ciljeve. Siguran sam da zaslužuju da budu dio ove lige", poručio je trener "igosa" Nenad Stefanović.

Iako je njegov tim poražen, Stefanović je istakao da i dalje drže sve u svojim rukama. Ipak, jasno mu je da njegov tim trenutno ne izgleda dobro.

"Što se nas tiče, rekao sam sada dole i domaćim medijima, trenutno mi jesmo u poziciji koja vodi u plej-of, i imamo negdje sve u svojim rukama. Ali nismo trenutno plej-of tim, da bismo to bili, moramo da igramo konstantno. Naravno da je sezona duga, da će se porazi dešavati, da nije lako kada svaki meč igramo u nekom različitom sastavu, ali prosto ne možemo da imamo ovolike amplitude u igri. Od tri izvanredne utakmice do dvije jako loše u vrlo kratkom razmaku. Prosto moramo da budemo veoma konstantni u svim aspektima igre, pa i ako dođe taj plej-of da u njemu prosto budemo konkurenti a ne da svaku utakmicu razmišljamo da li ćemo da izgubimo velikom razlikom."