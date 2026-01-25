Partizan - Igokea, uživo: Crno-bijeli u pobjedničkom ritmu pred domaćim navijačima

Partizan u 18 sati dočekuje Igokeu u dvorani Aleksandar Nikolić
Partizan dočekuje Igokeu u 18 sati u okviru 16 kola ABA lige. Crno-bijeli u meč ulaze poslije dvije vezane pobjede u Evroligi i sa željom da nastave niz trijumfa.
Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...
Sjećanje na legendu Partizana
Stefanović: Da pokažemo karakter
"Drugi meč sa Partizan Mozzart Bet-om u kratkom periodu, i u odnosu na taj susret prije 10 dana potpuno smo zamijenili uloge i raspoloženje. Oni dolaze iz tri odlične utakmice i naročito protiv Hapoela gdje su se fantastično vratili i izborili jako važnu pobjedu. Mi dolazimo iz dva loša meča na domaćem terenu što definitivno ne treba da nam se dešava. Želimo da pokažemo jedan karakter, mislim da smo dobro trenirali ove nedelje i želja nam je da skupo prodamo svoju kožu te da odigramo daleko bolji meč nego što je to bilo u Laktašima", rekao je Nenad Stefanović, trener Igokee.
Lakić: Sigurno je psihički lakše poslije pobjede
"Nemamo mnogo vremena pred nama za oporavak poslije duplog kola i pripremu nove utakmice protiv Igokee. Sigurno je psihički lakše poslije pobjede, nego poslije poraza, ali ništa ne sme da nas zavara. Možemo do pobjede samo uz maksimalno zalaganje i koncentrisanu igru tokom svih 40 minuta", rekao je heroj utakmice protiv Hapoela Arijan Lakić.
Penjaroja: Imamo problema sa povredama
"Očekuje nas težak meč, nakon dvije zahtjevne utakmice u Evroligi. Imamo problema sa povredama, a moramo da razmišljamo o minutaži igrača u ovom ritmu. Ne smije da nas uavara prethodni duel iz Laktaša i ubjedljiva pobjeda, moraćemo da odigramo dobru utakmicu, da budemo aktivni na skoku i u odbrani ukoliko mislimo da i sutra dođemo do trijumfa", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.
Tabela ABA lige
Standings provided by Sofascore
Partizan i Igokea sastaju se u 18 sati u dvorani Aleksandar Nikolić u 16. kolu ABA lige. Dešavanja sa meča možete pratiti uz MONDO lajv tekstualni prenos.