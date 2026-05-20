Sutkinje iz Banjaluke i arbitri iz Visokog dijele pravdu u završnicama Lige šampiona!

Nebojša Šatara
Evropska rukometna federacija (EHF) odredila je arbitre za polufinalne mečeve najvažnijeg takmičenja.

Sutkinje iz Banjaluke Vesna Balvan i Tatjana Praštalo sudiće polufinale Lige šampiona za rukometašice između francuskog Bresta i mađarskog Đera 6. juna od 18 sati.

Drugi polufinalni par čine francuski Mec i CSM Bukurešt iz Rumunije, a završnica Lige šampiona za rukometašice, biće odigrana u Budimpešti 6. i 7. juna.

Braća iz Visokog Amar i Dino Konjičanin takođe će dijeliti pravdu ali u muškoj konkurenciji Lige šampiona. Oni će u njemačkom Kelnu, biti glavne sudije na duelu između danskog Olborga i Barselone.

Drugi polufinalni par čine njemački klubovi - Magdeburg i Fihse Berlin.

Završnica Lige šampiona za rukometaše igra se 13. i 14. juna u Lankses Areni u Kelnu.

"Rukometni savez BiH upućuje najiskrenije čestitke bh. sudijskim parovima, kojima su ove nominacije još jedno veliko priznanje za njihov rad i suđenje", naveli su iz RS BiH, a prenio sajt Saveza.

