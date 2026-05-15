"Rekao mi je da sam četvrti napadač u Realu": Mbape opleo po treneru, pa dobio brutalan odgovor

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Kilijan Mbape napravio je potpuni haos u Realu, javno je isprozivao trenera Arbelou, pa je dobio odgovor od njega.

U Real Madridu sve puca po šavovima. Kilijan Mbape je stao pred novinare poslije pobjede protiv Ovijeda (2:0). Kada je ulazio u igru u 69. minutu cijeli "Santijago Bernabeu" ga je izviždao i to je bio jedan od razloga što je tražio da priča sa medijima. Iskoristio je tu priliku da isproziva i trenera Alvara Arbelou.

"Dobro sam, na 100 odsto sam. Nisam igrao zato što mi je trener rekao da sam četvrti napadač u timu iza Vinija, Mastantuona i Gonzala. To prihvatam i igraću koliko minuta dobijem. Asistirao sam Belingemu za drugi gol. Zašto nisam u prvoj postavi? Pitajte to trenera, ja sam bio spreman. Nisam ljut, njegova odluka, moraš da poštuješ odluku trenera i da radiš naporno na treninzima da bi počeo meč", rekao je Mbape.

Bio je ovo prvi meč za njega još od 24. aprila kada je igrao protiv Betisa, propustio je mečeve sa Espanjolom i Barselonom.

"Teško mi je palo što nisam igrao El Klasiko, to je život. Ne možete da promijenite mišljenja ljudi, tako je kako je i ne shvatam to lično. Imao sam momente u karijeri kada su mi zviždali, to je dio ovog biznisa i života. Nisu srećni, ali su navijači uvijek tu."

Našao se francuski fudbaler na udaru zbog toga što je sa djevojkom otputovao u Italiju pred derbi sa Barsom.

"Kada nisam bio u Madridu, to je bilo uz dozvolu kluba. Nisam jedini koji nije bio tu, ali moram da prihvatim i da krenem dalje. Tražio sam da razgovaram ovdje sa vama, da čujete iz mojih usta sve i moja je odgovornost da dam sve za ovaj grb. Želim da naglasim i da nemam nikakav problem sa trenerom Arbeloom, ali ne gledam njegove pres konferencije. Kod kuće imam francuske TV programe, ne španske", završio je Mbape i dodao da je srećan u Realu i da nema namjeru da ode, kao i da je Florentino Perez najbolji predsjednik na svijetu.

Arbeloa odgovorio Mbapeu

Nije trener Reala Alvaro Arbeloa ostao dužan jednoj od najvećih zvijezda "kraljevskog kluba". Odgovorio mu je na konferenciji za medije.

"Nisam rekao Kilijanu da je moj četvrti napadač, mislim da nemam četvoricu napadača u timu. Prije nekoliko dana je propustio meč sa Barselonom, nije čak bio ni na klupi. Zato je logično da danas bude na klupi. Nemam problem ni sa kim. Ja sam trener i odlučujem ko će da igra. Neću da komentarišem svaku njegovu izjavu, čuo sam da je rekao da je u prvom dijelu sezone ekipa imala strukturu i igrala bolje, a u drugom ne. Vjerovatno zato što je dao više golova u prvom dijelu sezone", odgovorio mu je Arbeloa. Djeluje da se Mbape mnogo bolje slagao sa njegovim prethodnikom Ćabijem Alonsom...

