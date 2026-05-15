logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gdje je puklo između Mbapea i trenera? Tri detalja za potpuni raspad u Real Madridu

Gdje je puklo između Mbapea i trenera? Tri detalja za potpuni raspad u Real Madridu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kilijan Mbape i Alvaro Arbeloa su sada na "ratnoj nozi", a pojavile su se i prve informacije oko toga kako je puklo u klubu

Sukob Kilijana Mbapea i Alvara Arbeloe Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

U Real Madridu sve puca po šavovima, igrači se međusobno biju, predsjednik kluba Florentino Perez se svađa sa novinarima i navijačima, a u sukobu su sad i Kilijan Mbape i Alvaro Arbeloa. Njih dvojica vode medijski rat.

Sada je španski "Diario As" donio informacije o tome kako je došlo do razmirica i haosa između njih dvojice. Sve je počelo od tri ključna detalja:

  • Mbape je želio da bude starter u derbiju protiv Barselone. Napustio je trening kada je saznao da neće biti u startnoj postavi, pa se skroz povukao iz tima.
  • Poslije pobjede protiv Espanjola Arbeloa je dobio pitanje o tome zašto je Mbape sa djevojkom otišao u Italiju i rekao je "da ne pravi Real Madrid sa igračima koji se šetaju u odijelima"
  • Protiv Ovijeda je Arbeloa namjerno uveo Mbapea sa klupe da bi dobio zvižduke sa tribina. Javni komentari sa obje strane su samo doprinijeli dodatnoj tenziji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kilijan Mbape Alvaro Arbeloa Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC