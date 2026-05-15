Gdje je puklo između Mbapea i trenera? Tri detalja za potpuni raspad u Real Madridu

Kilijan Mbape i Alvaro Arbeloa su sada na "ratnoj nozi", a pojavile su se i prve informacije oko toga kako je puklo u klubu
U Real Madridu sve puca po šavovima, igrači se međusobno biju, predsjednik kluba Florentino Perez se svađa sa novinarima i navijačima, a u sukobu su sad i Kilijan Mbape i Alvaro Arbeloa. Njih dvojica vode medijski rat.
Sada je španski "Diario As" donio informacije o tome kako je došlo do razmirica i haosa između njih dvojice. Sve je počelo od tri ključna detalja:
- Mbape je želio da bude starter u derbiju protiv Barselone. Napustio je trening kada je saznao da neće biti u startnoj postavi, pa se skroz povukao iz tima.
- Poslije pobjede protiv Espanjola Arbeloa je dobio pitanje o tome zašto je Mbape sa djevojkom otišao u Italiju i rekao je "da ne pravi Real Madrid sa igračima koji se šetaju u odijelima"
- Protiv Ovijeda je Arbeloa namjerno uveo Mbapea sa klupe da bi dobio zvižduke sa tribina. Javni komentari sa obje strane su samo doprinijeli dodatnoj tenziji.