Hitno sklanjani transparenti o Florentinu Perezu: Svađao se sa navijačima Reala, obezbjeđenje jurilo po stadionu

Predsjednik Reala Florentino Perez se sukobio sa navijačima na utakmici u Madridu. Bilo je i onih koji su ga otvoreno tjerali iz kluba

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez imao je burnu noć na utakmici Real - Ovijedo (2:0). Igrana je na stadionu "Santjago Bernabeu", na kojem je kao čuveni predsjednik najvećeg kluba na svijetu dočekivan aplauzima, pa čak i ovacijama, ali bilo je i onih koji su veoma protiv njega na čelu kluba.

Navijači su u jednom trenutku utakmice raširili transparent "Florentino, odlazi", a kada su pokušali da ga prikače i kraj korner zastavice, obezbjeđenje je hitno reagovalo i spriječilo ih.

U međuvremenu, bilo je i pod ložom onih koji su protiv Florentina, pa je tako na društvenim mrežama isplivao video-snimak njegove svađe sa pojedinima iz publike.

Real Madrid igra još jednu sezonu u kojoj nije osvojio nijedan veći trofej (Ligu šampiona, titulu Primere ili Kup kralja) i povrh velikog sportskog nezadovoljsva, vlada potpuni haos u klubu na više nivoa. Počev od Vinisijusovog izliva bijesa ka bivšem treneru Ćaviju Alonsu usred "El Klasika" u oktobru, do velike greške ljekara koji su liječili pogrešno koljeno Kilijana Embapea, pa Embapeovog odlaska na odmor u Italiji tokom teškog kraja sezone...

Naravno, kulminacija svega bila je tuča Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija, prvotimaca Reala koji su se tako žestoko sukobili u svlačionici da je Valverde završio bez svijesti zbog udarca glavom o pod.

Florentino se ne predaje

Poslije takvog kraja sezone, Florentino je ranije ove nedjelje održao burnu konferenciju za novinare i rekao da i sa 79 godina osjeća ogromnu energiju i da ga samo puškama mogu otjerati iz kluba. Spreman je da se bori, kako sam kaže, kao da je ponovo 2000. godina i to će dokazati na skorim predsjedničkim izborima u klubu.

Međutim, ovog puta ima i onih koji su veoma protiv njega, a postoje naznake da je u toj grupi i Predrag Mijatović, potpredsjednik Partizana i Realova legenda.