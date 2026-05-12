Florentino Perez žestoko uzvratio udarac: "Govore da imam rak, puškama će me tjerati iz Reala"

Predsjednik Real Madrida imao žustro obraćanje na konferenciji za novinare u Madridu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez (79) izašao je pred novinare i bio veoma oštar. Izričito je poručio da neće podnijeti ostavku, da se sprema da raspiše izbore u klubu i uz to je napao novinare, optuživši svoje kritičare da vode kampanju protiv Reala u okviru "antimadridističke struje".

"Žao mi je, neću podnijeti ostavku. Moraće da me puškama otjeraju iz kluba", rekao je Perez na konferenciji za novinare koja je trajala sat i 15 minuta.

"U Real Madridu nema jednog vlasnika, to su 100.000 članova koji čine klub, i donio sam odluku da raspišem izbore, na kojima ćemo učestvovati ja i moj Upravni odbor, jer je stvorena apsurdna situacija izazvana kampanjama protiv interesa Real Madrida i mene. Rezultati nisu bili najbolji, ali u sportu se ne pobjeđuje uvijek. Iskoristili su situaciju da mene lično napadaju. Kažu, gdje je Florentino? A ja inače ne govorim često. Neki su mi rekli da imam terminalni rak… Koristim priliku da ljudi koji su se zabrinuli za mene saznaju da i dalje predsjedavam Real Madridom i svojom kompanijom, da sam potpuno zdrav. Ne bih mogao da radim oba posla da nisam. Da imam rak, kako se priča, bio bih u onkološkom centru. Da jesam, zar to ne bi bilo u svim svjetskim medijima?”, rekao je Florentino Perez, a prenijela "Marka".

"Imam 66 trofeja u fudbalu i košarci"

Florentino Perez je izazvao one koji su za njegov odlazak.

"Dijelim frustraciju, jer ove godine nismo mogli da osvojimo ništa. Ali moram da kažem i da dokažem da smo sa mnom kao predsjednikom osvojili 66 trofeja u fudbalu i košarci, među njima sedam evropskih kupova u fudbalu. Želim da govorim onima koji stoje iza ove kampanje, koji djeluju iz senke. Neka izađu na izbore, sada imaju priliku. Ja ću se kandidovati da branim interese Real Madrida."

Iznio je kritiku na račun novinara.

"Došao sam u Real Madrid da bi klub pripadao članovima. Novinari misle da mogu da utiču na izbore jer su važni. Da li se sjećate Hoze Marije Garsije? Počeo sam s njim. Ovdje u Real Madridu odlučuju članovi dok sam ja predsjednik. Ko hoće neka se kandiduje. Ali ne da se iza kulisa govori da sam umoran... Radim mnogo, zato možda tako izgleda."

"Real Madrid je najjači i najvrijedniji brend na svijetu, klub sa najvećom reputacijom. Zašto novinari žele da se bave klubom koji svi poštuju? Zašto da ga napadaju? To je zajedničko dobro. Neki misle da mogu da utiču na izbore, ali ljudi meni vjeruju. Neka se kandiduju ako misle da su bolji."

"Prepustite mi unutrašnje neprijatelje"

Govorio je i o tuči u svlačionici fudbalera Reala - između Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija.

"Takve stvari se dešavaju svake godine. Nije to ništa novo. Ali problem je što se to iznosi napolje. To je gore od same svađe. To rade oni koji žele da nanesu štetu klubu. Unutrašnje neprijatelje ostavite meni. Spoljašnje ćemo rješavati pravno. Novinari nemaju moć, ljudi su pametni."

Za kraj, izričito je poručio da ostaje u klubu.

"Ostaću predsjednik dok god me članovi biraju. Ako neko želi da me pobijedi, neka izađe na izbore."

